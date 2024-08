Ảnh hiếm về các dinh thự Pháp ở Hà Nội năm 1900

Nha Tổng Giám đốc Bưu điện và Điện tín, Hà Nội năm 1900. Vị trí này ngày nay là Bưu điện Hà Nội bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Tòa Thị chính Hà Nội, vị trí góc đường Đinh Tiên Hoàng – Lê Lai, bên bờ hồ Hoàn Kiếm ngày nay. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Phòng Thương mại và Nông nghiệp ở Hà Nội. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Nhà máy rượu đầu tiên của Hà Nội do người Pháp xây dựng và quản lý. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Cửa hàng của hai anh em Debeaux trên phố Paul Bert - nay là phố Tràng Tiền. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Các khu nhà do anh em Debeaux xây dựng ở Hà Nội. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Nhà Chung – tổ chức kinh doanh của xứ đạo Công giáo do người Pháp điều hành ở Hà Nội, nơi quản lý những tài sản của nhà thờ như ruộng đất, nhà cửa… Đây là xuất xứ tên gọi phố Nhà Chung ở Hà Nội. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Hiệu thuốc Tây J. Blanc ở góc đường Paul Bert – Henri Rivìere (nay là góc Tràng Tiền – Ngô Quyền), là hiệu thuốc Tây đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Một tòa nhà thuộc sở hữu của hiệu thuốc J. Blanc. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Bên ngoài một quán bar của người Pháp ở Hà Nội. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

