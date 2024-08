Ngắm không biết chán hình ảnh tuyệt đẹp Hà Nội sáng chớm thu

Mùa Thu có lẽ là "đặc sản" gây thương nhớ du khách khi đến Hà Nội. Khi sự nóng bức của mùa hạ đang dần đi qua nhường chỗ cho những cơn gió heo may của nàng thu ghé đến, chỉ cần dạo một vòng quanh phố phường cũng đủ để lòng cảm thấy xuyến xao, yêu thêm mảnh đất thủ đô. Những chiếc xích lô leng keng chở khách. Nhịp sống dường như bớt hối hả hơn. Mùa thu thật hiền dịu, tiết trời cùng vẻ mơ mộng vốn có khiến ai đôi khi cũng phải dừng lại nhìn ngắm say sưa theo vẻ mang mang của đất trời. Một góc phố nhỏ cũng gợi nên sự bình yên. Hồ Gươm tinh khôi trong một buổi sáng chớm thu. Tháp Rùa lặng lẽ, dịu hiền đứng đó như muốn thu vào tầm mắt tất thảy những hoạt động cuộc sống: đó là khoảnh khắc những cụ già sáng sớm tập thể dục ven hồ, là những cô gái diện áo dài trắng mộng mơ chụp ảnh, là những người bán hàng rong với tiếng mời chào quen thuộc... Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội có chút đỏng đảnh khi thường có những bất chợt, thế nhưng có lẽ nhờ vậy mà người ta có thể cảm nhận rõ hơn không khí giao mùa. Một góc phố báo Hà Nội Mới - tụ điểm sống ảo của rất nhiều bạn trẻ. Mùa Thu mang theo cái se lạnh và heo may tới Hà Nội, trong muôn loài hoa đua nở khoe hương sắc, hoa sữa trong tiết Thu vẫn là dấu ấn đặc biệt. Khi Thu chạm ngõ cũng là lúc mùi hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp các con phố. Hà Nội thực sự được ưu ái, vì mùa Thu đến thật khác biệt. Không nóng như Hè, không lạnh buốt như Đông, cũng không ướt át như mùa Xuân. Thu Hà Nội là một món quà thiên nhiên mà bạn có đi khắp nơi trên thế giới này cũng chẳng tài nào tìm thấy được. Hồ Gươm một sáng chớm thu. (Ảnh: Huyền Trang Nguyễn)

Mùa Thu có lẽ là "đặc sản" gây thương nhớ du khách khi đến Hà Nội. Khi sự nóng bức của mùa hạ đang dần đi qua nhường chỗ cho những cơn gió heo may của nàng thu ghé đến, chỉ cần dạo một vòng quanh phố phường cũng đủ để lòng cảm thấy xuyến xao, yêu thêm mảnh đất thủ đô. Những chiếc xích lô leng keng chở khách. Nhịp sống dường như bớt hối hả hơn. Mùa thu thật hiền dịu, tiết trời cùng vẻ mơ mộng vốn có khiến ai đôi khi cũng phải dừng lại nhìn ngắm say sưa theo vẻ mang mang của đất trời. Một góc phố nhỏ cũng gợi nên sự bình yên. Hồ Gươm tinh khôi trong một buổi sáng chớm thu. Tháp Rùa lặng lẽ, dịu hiền đứng đó như muốn thu vào tầm mắt tất thảy những hoạt động cuộc sống: đó là khoảnh khắc những cụ già sáng sớm tập thể dục ven hồ, là những cô gái diện áo dài trắng mộng mơ chụp ảnh, là những người bán hàng rong với tiếng mời chào quen thuộc... Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội có chút đỏng đảnh khi thường có những bất chợt, thế nhưng có lẽ nhờ vậy mà người ta có thể cảm nhận rõ hơn không khí giao mùa. Một góc phố báo Hà Nội Mới - tụ điểm sống ảo của rất nhiều bạn trẻ. Mùa Thu mang theo cái se lạnh và heo may tới Hà Nội, trong muôn loài hoa đua nở khoe hương sắc, hoa sữa trong tiết Thu vẫn là dấu ấn đặc biệt. Khi Thu chạm ngõ cũng là lúc mùi hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp các con phố. Hà Nội thực sự được ưu ái, vì mùa Thu đến thật khác biệt. Không nóng như Hè, không lạnh buốt như Đông, cũng không ướt át như mùa Xuân. Thu Hà Nội là một món quà thiên nhiên mà bạn có đi khắp nơi trên thế giới này cũng chẳng tài nào tìm thấy được. Hồ Gươm một sáng chớm thu. (Ảnh: Huyền Trang Nguyễn)