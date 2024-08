Loạt đặc sản Hà Nội mùa thu làm khách du lịch khó bỏ qua

Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội trước giờ vẫn được gọi là mùa lãng mạn nhất trong năm. Chỉ đôi tháng ngắn ngủi nhưng thu Hà Nội luôn để lại lòng người sự xao xuyến, vấn vương. Khi những con đường bắt đầu trải lá vàng lác đác, thời tiết bắt đầu dịu đi sự nóng bức, trong không khí vẩn vương hương hoa sữa thì lúc đó, hồi chuông báo hiệu nàng thu sang đã rung lên. (Ảnh: Quang Vũ) Mùa thu Hà Nội là một sáng tinh mơ với cốc kem trứng chấm bánh mì. (Ảnh: Quang Vũ) Nhắc đến thu Hà Nội thì không thể không nhắc đến xôi cốm làng Vòng. (Ảnh: Quang Vũ) Những cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh khiến không khí vốn nhộn nhịp nay bỗng trở nên nhẹ nhàng, hiền hòa hơn. Cùng thưởng thức cốc cà phê, nhâm nhi chút xôi cốm và chuyện trò cùng bè bạn thì còn gì bằng. (Ảnh: Đinh Xuân Tiến) Những chiếc xe hoa đủ màu rực rỡ bên con phố thơ mộng Phan Đình Phùng... (Ảnh: Đinh Xuân Tiến) Người dân vùng khác khi nghĩ đến Hà Nội đều chung suy nghĩ: “Hà Nội chật chội, xô bồ”, “Hà Nội đắt đỏ, ồn ào”, “người Hà Nội không thân thiện”, thế nhưng mảnh đất nghìn năm văn hiến sẽ thay đổi suy nghĩ của khách thập phương khi đến đây vào mùa thu. (Ảnh: Đinh Xuân Tiến) Dường như cùng với sự dịu dàng của thời tiết, mọi ngả đường cũng trở nên thơ mộng hơn, bớt đông đúc ồn ào hơn. Thỉnh thoảng sẽ phảng phất những cơn mưa phùn, mang theo cơn gió heo may se se lạnh rất riêng của mùa thu. (Ảnh: Đinh Xuân Tiến) Những chiếc xe đạp nhỏ bé nhưng lại mang trên mình những bó hoa to, rực rỡ cả một góc trời... (Ảnh: Đinh Xuân Tiến) Tháng 8 là thời điểm những đóa hoa sen, những đóa cẩm tú cầu đang vào kỳ nở rộ. (Ảnh: Đinh Xuân Tiến)

