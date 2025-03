Bí ẩn hồ nước chứa 1.600 tấn vàng không ai dám trục vớt

Với độ sâu ước tính hơn 1.600m, hồ Baikal ở Siberia (Nga) được ghi vào sách kỷ lục Guinness là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới. Ảnh: Thearchaeologist Hồ Baikal chứa khoảng 20% lượng nước ngọt của Trái Đất, sở hữu cảnh quan thơ mộng và vẻ hoang sơ. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, hồ Baikal còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Một trong số đó phải kể đến truyền thuyết về "kho báu" 1.600 tấn vàng được cho là đã chìm sâu dưới đáy hồ. Ảnh: The Archaeologist Ước tính, số vàng này có giá trị lên đến 90 tỷ USD, đủ sức làm chao đảo bất kỳ đế chế nào. Ảnh: The Archaeologist Truyền thuyết cho rằng "kho báu" khổng lồ dưới hồ Baikal là tài sản của quý tộc Nga bỏ lại khi di chuyển. Ảnh: Interesting Things Giả thuyết khác lại cho rằng, đây là tài sản mà Sa Hoàng Nicholas II sưu tập được. Ảnh: Interesting Things Vị trí chính xác của "kho báu" bằng vàng vẫn là một ẩn số lớn, thu hút sự chú ý và tìm kiếm của các nhà thám hiểm. Ảnh: Getty Đến nay, những câu chuyện truyền miệng nói trên vẫn chưa được xác thực. Tuy nhiên, không mấy ai có ý định tìm hiểu và khai thác số vàng nằm sâu dưới hồ Baikal. Ảnh: The Conversation Lý do đầu tiên là hồ Baikal sâu tới 1.637m, dung tích khổng lồ 2,36 tỷ m3 như một đại dương thu nhỏ. Không ai biết số vàng kia nằm ở đâu trong sự mênh mông rộng lớn đó nên tìm kiếm kho báu gần như không thể. Ảnh:

Explore Ngoài ra, địa hình dưới đáy hồ Baikal phức tạp và hiểm trở. Các trận động đất thường xuyên xảy ra đã tạo ra những vết nứt, hang động và các cấu trúc địa chất bất thường. Điều này khiến việc lập bản đồ và khám phá đáy hồ khó khăn hơn. Ảnh: Daniel Kordan Áp lực nước ở độ sâu lớn cũng gây ra nhiều khó khăn cho các thiết bị lặn. Do đó, không ai muốn đưa tính mạng của mình ra để đặt cược và tìm vàng dưới đáy hồ Baikal. Ảnh: Getty

