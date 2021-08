Diễn biến mới nhất vụ lùm xùm tại dự án King Bay

Theo thông báo này, dự án này thuộc trường hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư năm 2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã ứng trước số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (hơn 289 tỷ đồng), lớn hơn số tiền phải ký quỹ (hơn 59 tỷ đồng).

Đồng thời, theo ý kiến Sở Xây dựng, dự án vẫn còn trong tiến độ thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/6/2017 (tiến độ thực hiện dự án đến năm 2024).

Do đó, UBND tỉnh chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Công ty Cổ phần Free Land không phải nộp ngay tiền ký quỹ trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì làm việc để hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ về quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Đồng thời thỏa thuận về việc thực hiện ký quỹ cho phù hợp, đảm bảo theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.

Về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 5) đối với dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát vị trí, diện tích đất do Nhà nước giao quản lý, diện tích sử dụng và mục đích công ích trong ranh giới khu đất đề nghị giao, thuê đất đợt 5 của dự án để chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với diện tích đất này.

Đồng thời, các cơ quan thống nhất ý kiến, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử lý diện tích đất do nhà nước giao quản lý, diện tích sử dụng và mục đích công ích, xử lý việc giao đất, cho thuê đất (đợt 5) đối với dự án trên trong tháng 9/2021.

Một phần ự án King Bay.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn trả lời người dân tố cáo Công ty CP Free Land liên quan đến dự án King Bay.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của người dân là khách hàng của Công ty CP Free Land với nội dung tố cáo liên quan đến Công ty CP Free Land.

Trong đơn, người dân cho rằng bà Vũ Minh Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land là đại diện pháp luật của công ty đã vi phạm các điều cấm của Luật kinh doanh bất động sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua Hợp đồng đặt cọc về việc hứa mua – hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (dự án King Bay).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ nội dung đơn nêu, hồ sơ, tài liệu và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, thì nội dung vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan tố tụng hình sự. Tại khoản 4, điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

“Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt”.

Qua rà soát, có 12 trường hợp công dân có tên trong danh sách gửi kèm đã gửi đơn đến Công an tỉnh và được Công an tỉnh chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, UBND tỉnh đề nghị người dân tiếp tục liên hệ Công an TP HCM cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TP HCM.

Cũng liên quan đến dự án này, trong văn bản trả lời khách hàng, Công ty CP Free Land đã chính thức thừa nhận dự án King Bay chưa đủ điều kiện huy động vốn, thu hồi các thông báo thanh lý.

Cụ thể, Free Land cho biết, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong thời gian sắp tới, khi Công ty tiến hành đầy đủ thủ tục pháp lý đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, thì sẽ lập tức thông báo đến khách hàng về việc tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.