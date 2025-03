Lãnh đạo muốn thoái sạch vốn, May Sông Hồng lời lãi sao?

Mới đây, tờ Thương Trường cho biết, bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP May Sông Hồng (HOSE: MSH)vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu MSH. Theo đó, bà Hạnh đăng ký bán toàn bộ 471.120 cp MSH nắm giữ, tương đương 0,628% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 25/03-20/04, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất giao dịch, bà Hạnh sẽ không còn là cổ đông của MSH.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức Thành viên HĐQT từ cuối tháng 4/2021 và có liên quan đến cổ đông lớn Công ty CP Chứng khoán FPT (FTS), hiện đang nắm giữ 12,79% vốn MSH.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu MSH có nhịp tăng từ giữa tháng 1, từ vùng 48,500 đồng/cp lên mức đỉnh lịch sử 61,700 đồng/cp vào ngày 12/03, tăng gần 28% trong 2 tháng. Kết phiên 20/3, thị giá MSH điều chỉnh xuống 59,200 đồng/cp, giảm 4% so với đỉnh nhưng vẫn cao hơn gấp rưỡi so với 1 năm trước.

Trước đó ngày 12/2, Hội đồng quản trị MSH công bố đơn từ nhiệm của ông Bernard Szeto W.K - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Bernard (sinh năm 1968, quốc tịch Hong Kong) xin rời vị trí do thay đổi định hướng công việc. Tuy nhiên, việc miễn nhiệm này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024 May Sông Hồng ghi nhận doanh thu đạt 5.280,4 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 439,9 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.

May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 20,5% so với năm 2023. Như vậy, kết thúc năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 541,2 tỷ đồng, May Sông Hồng đã hoàn thành 146,3% so với kế hoạch năm.

Năm 2025, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả năm trước và là con số cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.