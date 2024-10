Đắk Lắk: Công ty Xây dựng 470 trúng gói thầu làm đường gần 25 tỷ đồng

Ngày 19/10/2024, ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Drắk ký quyết định số 563/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp (bao gồm phí bảo vệ môi trường) công trình: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk.

Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên xây dựng 470 (địa chỉ 568 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk), giá trúng thầu 24.990.559.000 đồng (giá gói thầu 25.910.157.000 đồng, giá dự toán gói thầu 27.342.782.000 đồng); nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày; loại hợp đồng: hợp đồng chọn gói.

Một phần quyết định số 563/QĐ-BQLDA của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Drắk, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp (bao gồm phí bảo vệ môi trường) công trình: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk. Nguồn: MSC

Trước đó, Gói thầu xây lắp (bao gồm phí bảo vệ môi trường) công trình: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk hoàn thành mở thầu ngày 23/08/2024, với 3 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ Đức Tài, tham gia dự thầu với giá 24.564.998.271 đồng; Công ty TNHH một thành viên xây dựng 470, tham gia dự thầu với 24.990.559.868 đồng; Liên danh gói thầu Xây lắp thuộc Dự án: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk, tham gia dự thầu với giá 26.492.480.203 đồng.

Biên bản mở Gói thầu xây lắp (bao gồm phí bảo vệ môi trường) công trình: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk. Nguồn: MSC

Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ Đức Tài bị đánh trượt với lý do: “Không đảm bảo năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật”; còn Liên danh gói thầu Xây lắp thuộc Dự án: Đường giao thông cụm công nghiệp M'Drắk, huyện M'Drắk, bị đánh trượt với lý do: “Xếp hạng thứ 2”.

Công ty TNHH một thành viên xây dựng 470, thành lập ngày 17/02/2011; ông Nguyễn Văn Thiện là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 83 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 38 gói, 8 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.606 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 379 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 2.226 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 78,27%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 96,6%.

Tại Đắk Lắk, đơn vị tham gia và trúng 19/46 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu hơn 1.544 tỷ đồng

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 5/7 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 769 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Drắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 25 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 23 tỷ đồng …