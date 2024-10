Lý do Cty Cầu Phà TP HCM trượt gói cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm

Ngày 21/10/2024, ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Mỹ Tho, ký quyết định 608/QĐ-QLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cáp ngầm cho các hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại Vinh Quang, giá trúng thầu 19.320.000.000 đồng, đã bao gồm thuế VAT (giá gói thầu 19.921.265.338 đồng); Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách TP Mỹ Tho; Thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày, kể từ ngày khởi công…

Trước đó, Gói thầu Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cáp ngầm cho các hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho, hoàn thành mở thầu ngày ngày 03/10/2024 với 2 nhà thầu tham gia dự thầu gồm:

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM, tham gia dự thầu với giá 18.361.303.991 đồng (giá dự thầu sau giảm 18.177.690.951,09 đồng);

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại Vinh Quang, tham gia dự thầu với giá 19.918.439.713 đồng (giá dự thầu sau giảm 19.320.886.521,61 đồng).

Dù có giá dự thầu thấp hơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại Vinh Quang 1,14 tỷ đồng, nhưng Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM đã bị đánh trượt, với lý do:

“Không đáp ứng theo yêu cầu của H- HSMT tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, điểm 2.2. Tính phù hợp, Khoản 2. Tiến độ thi công, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E- HSDT: Biểu đồ bố trí vật liệu không hợp lý, không phù hợp với biểu đồ tiến độ thi công, cụ thể: Biểu đồ bố trí vật liệu nhà thầu không bố trí các vật tư như: gạch thẻ, nấp hồ ga gang cầu, ống nhựa PVC, thiết bị điều khiển thông mỉnh,....

Trong biểu đồ tiến độ thi công có công tác thi công xây bó hè, chèn rãnh dẫn nước, lắp đặt nắp gang cầu, lắp đặt Ống nhựa PVC, lắp đặt thiết bị điều khiên đèn led,... Các loại vật liệu này là các vật liệu chính trong bảng chúng loại vật tư thuộc chương V của E- HSMT”.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vinh Quang (có địa chỉ tại Quốc Lộ 50, ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 11/04/2008; ông Nguyễn Văn Quang là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 123 gói thầu, trong đó trúng 82 gói, trượt 35 gói, 2 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 119.761 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập: hơn 119.380 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 381 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 87,54%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 97,77%.

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 56/92 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: hơn 676 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 314 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 36/43 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 309 tỷ đồng; tham gia và trúng 7/18 gói thầu do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 197 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/5 gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 118 tỷ đồng…