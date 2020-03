Có gì đặc biệt ở dự án The Spirit of Saigon Bitexco được bán “trên giấy“?

(Kiến Thức) - The Spirit of Saigon là dự án đầu tiên ở Việt Nam xây 6 tầng hầm và ở trên thế giới cũng hiếm dự án xây 6 tầng hầm như vậy.

Mới đây, thông tin Tập đoàn Bitexco cho biết UBND TP HCM đã có quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án khu tứ giác Bến Thành, Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM xác nhận thay đổi pháp nhân trên giấy chứng nhận dự án, từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (là Công ty mẹ) sang Công ty TNHH Saigon Glory (Công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco) đã gây sự chú ý của dư luận.

Phối cảnh dự án The Spirit of Saigon. Theo tìm hiểu của PV, dự án khu tứ giác Bến Thành có tên thương mại là The Spirit of Saigon được khởi công phần thân từ tháng 10/2019. Dự án có tổng diện tích 8.600m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 180.000m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4/2013. Tổng vốn đầu tư The Spirit of Saigon khoảng 12.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2017.



Theo thiết kết, The Spirit of Saigon gồm 2 tòa tháp đối diện với nhau bằng khối đế. Trong đó, tháp Tây cao 55 tầng (240m), gồm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao. Tháp Đông cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm. Khối đế gồm 3 tầng để xe và khu thương mại với 2 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Đến nay, các hạng mục công trình phần ngầm của dự án bao gồm cọc móng, 6 tầng hầm đã hoàn thành xong và được nghiệm thu theo quy định.

Theo đánh giá, The Spirit of Saigon là dự án đầu tiên ở Việt Nam xây 6 tầng hầm và ở trên thế giới cũng hiếm dự án xây 6 tầng hầm như vậy. Điểm đáng chú ý nữa là The Spirit of Saigon sở hữu tới 4 mặt tiền ở vị trí “vàng” quận 1, TP HCM gồm: Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette.

Dự án The Spirit of Saigon đang thi công các hạng mục. (Ảnh: NĐH).

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn xác nhận về việc 214 căn hộ thuộc dự án khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (khu tứ giác Bến Thành) đã đáp ứng quy định, đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Đồng thời, dự án này cũng đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) chi nhánh Tây Hà Nội thẩm định về mặt pháp lý cũng như năng lực của chủ đầu tư là Công ty TNHH Saigon Glory và xác nhận là ngân hàng phát hành thư bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai.