Gói thầu 100 tỷ tại Lâm Đồng: Liên danh Phan Đình–Hoàng Mai–ICCO40 có bị loại oan?

Quyết định số 505/QĐ-BQLDA, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 13/12/2024, ông Vũ Đăng Thủy - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai đã ký Quyết định số 505/QĐ-BQLDA, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho Liên danh Khu dân cư Đạ Oai (gồm: Công ty TNHH Vân Nga Phát; Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trần Minh và Công ty CP đầu tư LH E&C) trúng thầu với giá 97,789 tỷ đồng/ giá dự toán gói thầu 104,204 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày, loại hình hợp đồng trọn gói.

Tại gói thầu này, Liên danh Phan Đình – Hoàng Mai – ICCO40 (Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình; Công ty TNHH Phương Hoàng Mai; Công ty CP đầu tư và xây dựng 40) trượt thầu do không đáp yêu cầu của E-HSMT. Liên danh Thành Đạt – An Bảo (Công ty CP Thành Đạt và Công ty CP xây lắp và thương mại An Bảo) trượt thầu do không đáp yêu cầu của E-HSMT.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 14/05/2024 với tổng mức đầu tư 151,017 tỷ đồng nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân có đất bị thu hồi, đảm bảo ổn định đời sổng cho người có đất bị thu hồi theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một phần báo cáo đánh giá E-HSMT.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai đại diện chủ đầu tư, công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Long tổ chức mời thầu.

Nhà thầu không phục

Ngay khi Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) được công bố, Công ty TNHH xây dựng Phan Đình đại diện cho liên danh Phan Đình - Hoàng Mai - ICCO40 đã có văn bản kiến nghị xem xét KQLCNT gói thầu số 08: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Nhà thầu cho rằng trước những yêu cầu của E-HSMT về yêu cầu nhân sự thi công như: Vị trí phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng phần đường giao thông; Vị trí phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng phần tường kè; Vị trí phụ trách quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng; Vị trí phụ trách an toàn trong thi công xây dựng...

Một phần văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Trong văn bản làm rõ ngày 6/12 nhà thầu đã thay thế và bổ sung nhân sự đáp ứng các yêu cầu vị trí trên. Việc đánh giá nhân sự nhà thầu không đạt kinh nghiệm theo yêu cầu là không có căn cứ, gây hạn chế năng lực nhân sự tham gia...

Liên danh Phan Đình - Hoàng Mai - ICCO40 là nhà thầu có giá dự thầu cạnh tranh, đảm bảo tỉ lệ tiết kiệm cao cho Ngân sách nhà nước (giá dự thầu 90.913.255.796 đồng/ giá dự toán gói thầu 104.204.851.708 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 12,75%) thấp hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng là 97.789.848.354 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 6,1%. Hơn nữa thành viên trong liên danh là Công ty TNHH Phương Hoàng Mai là nhà thầu tại địa phương và có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc tương tự, có lợi thế huy động máy móc thiết bị và sử dụng nhân công địa phương nhằm đáp ứng tiến độ thi công của dự án cũng như tăng nguồn thu thuế cho địa phương...

Năng lực nhà thầu trúng

Công ty TNHH Vân Nga Phát có địa chỉ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai, thành lập năm 2008; người đại diện pháp luật Nguyễn Đình Long.

Nhà thầu đã tham gia và trúng 10/13 gói, trượt 3 gói tổng giá trị trúng thầu hơn 881,621 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 115,009 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 766,612 tỷ đồng.

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trần Minh có địa chỉ tạ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai; Thành lập năm 2009, ông Phan Văn Dân là người đại diện pháp luật. Nhà thầu đã tham gia và trúng 13/22 gói, trượt 7 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 124,357 tỷ đồng ( với hơn 10,69 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 20,530 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 103,827 tỷ đồng.

Công ty CP đầu tư LH E&C còn có tên gọi khác là Công ty CP đầu tư xây dựng Lê Hưng có địa chỉ tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2009 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật Lê Quang Chung.