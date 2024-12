An Giang: Gói thầu xây dựng trường Vĩnh An gần 20 tỷ về tay ai?

Cuộc đua của 6 nhà thầu

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 17/12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 09: Thi công xây lắp có giá dự toán 19.623.348.337 đồng với 6 nhà thầu cạnh tranh gồm: Liên danh các Nhà thầu (Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh Đức làm đại diện) dự thầu với giá 19.512.448.453 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 16% còn 16.337.773.090 đồng); Liên Danh Xây Lắp-Phú Quí-Thái Hưng (do Công ty CP xây lắp An Giang làm đại diện) dự thầu với giá 17.819.426.825 đồng; Liên danh Gói thầu số 09: Thi công xây lắp (do Công ty TNHH Công Đạt làm đại diện) dự thầu với giá 19.535.778.532 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 9% còn 17.679.879.571 đồng); Liên danh Gói thầu số 09 (do Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Phước Thiện làm đại diện) dự thầu với giá 16.365.904.220 đồng; Liên danh trường trung học cơ sở Vĩnh An (do Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Mỹ làm đại diện) dự thầu với giá 16.679.772.008 đồng; Liên danh Gói thầu số 09: Thi công xây lắp Trường trung học cơ sở Vĩnh An (do Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành làm địa diện) dự thầu với giá 17.498.146.939 đồng.