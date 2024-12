Đổ xô mua chân gà Đông Tảo hơn nửa triệu đồng biếu Tết

Gà Đông Tảo là giống gà quý hiếm được nuôi tại xã Đông Tảo, tỉnh Hưng Yên. Loại gà này được biết đến với cặp chân to, sần sùi đặc trưng, thịt ngon, dai, và hương vị độc đáo. Ảnh: Công Luận Chính cặp chân gà Đông Tảo "khủng" đã làm nên danh tiếng cho gà Đông Tảo trên thị trường quà Tết. Ảnh: Tiền phong Trên thị trường, giá chân gà Đông Tảo dao động từ 350.000 đến 1,2 triệu đồng/kg, tùy kích thước. Ảnh: FB Phương Bo Chân gà Đông Tảo loại 9-10 chân/kg giá 350.000 - 400.000 đồng, loại 6-8 chiếc/kg với giá dao động 600.000-750.000 đồng, loại 4-5 chiếc/kg có giá 800.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Công Luận Đáng chú ý, chân gà Đông Tảo loại VIP, được cho là "hàng khủng" chỉ 2-3 chân/kg giá lên tới 1,2 - 1,5 triệu đồng, tương đương khoảng 500.000 - 700.000 đồng/chiếc. Ảnh: Tiền phong Dù rất đắt nhưng chân gà Đông Tảo loại VIP rất hiếm trên thị trường. Để mua được, người tiêu dùng phải tìm đến đầu mối chuyên cung cấp sản phẩm này. Thậm chí, có khách phải tìm đến tận trang trại nuôi. Ảnh: Công Luận Theo các đầu mối, cặp chân gà càng to, càng xù xì xấu xí thì giá càng đắt. Ảnh: FB Ngọc Bích Trần Gà Đông Tảo được nuôi ở nhiều địa phương nhưng dịp giáp Tết nhiều người vẫn tìm đến xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên - thủ phủ gà Đông Tảo, để chọn được những con gà vóc dáng to lớn, cặp chân "khủng" làm quà biếu. Ảnh: Tạp chí Công thương Thông thường, những con gà biếu tặng phải là gà trống, giống thuần chủng, nuôi khoảng 1 năm mới có được đôi chân 1 kg. Ảnh: FB Lê Linh Muốn có được cặp chân "khủng" phải nặng khoảng 1,5 kg, to khoảng 50- 52 cm, người nuôi phải chăm sóc trong suốt 2 năm. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đôNhững triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

