Đồng Nai: Năng lực nhà thầu thi công trạm biến áp 110KV Tam An

Dự án Trạm biến áp 110kV Tân An và đấu nối (40MVA) được ông Trương Đình Quốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh; tổng dự toán điều chỉnh công trình tại Quyết định 308/QĐ-PCĐN ngày 02/02/2024.

Công trình được điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng tăng cao; Bổ sung dự toán hệ thống Firewall; Bổ sung hạng mục role F87L; Bổ sung hạng mục hệ thống đọc thông số vận hành các thiết bị đo đếm bằng máy tính công nghiệp; Do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao...

Bảng thông tin công trình. Ảnh HĐ

Dự án được đầu tư hơn 85,519 tỷ đồng nhằm cung cấp điện chủ yếu cho các cụm CN Tân An, cụm CN VLXD Tân An và các cụm công nghiệp lân cận. TBA 110kV Tân An được xây dựng sẽ giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và san tải cho TBA 110kV Thạnh Phú. Hiện nay, TBA 110kV Thạnh Phú có công suất 2x63MVA đang cấp điện cho các phụ tải huyện Vĩnh Cửu, ngoài ra còn cấp điện cho các phụ tải thành phố Biên Hòa, CCN Thạnh Phú – Thiện Tân. Trạm đang vận hành đầy tải cả 02 MBA ở mức 82% và 83%.