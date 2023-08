Lâm Đồng: DN xin lại 4.337m2 đất bị thu hồi của Trung Nguyên là ai?

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tiếp tục có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Bảo Lâm xem xét đề nghị của Công ty CP Cà phê Trung Nguyên về dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An.



Thông tin trên Vietnamnet, trước đó, cuối tháng 7/2023, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép công ty được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Theo kiến nghị của Công ty Trung Nguyên, trong tổng diện tích 15.529m2 đất bị thu hồi tại dự án nói trên, có 11.192m2 đất được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê; còn lại 4.337m2 là do doanh nghiệp này nhận chuyển nhượng hợp pháp từ Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp vào tháng 4/2002. Sau đó, Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II chuyển nhượng hợp pháp cho Xí nghiệp cà phê Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm đại diện vào tháng 5/2002.

Từ năm 2007 - 2016, công ty đã sử dụng diện tích đất này để thành lập chi nhánh hoạt động. Đến năm 2017 (tức 15 năm sau khi nhận chuyển nhượng), công ty đưa 4.337m2 này cùng với 11.192m2 được Nhà nước cho thuê vào đầu tư dự án Trung Nguyên Legend.

Theo Công ty Trung Nguyên, phần diện tích 4.337m2 không thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê. Do đó, khi dự án bị chấm dứt hoạt động thì công ty phải được nhận lại diện tích đất này.

Công ty Trung Nguyên kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép công ty được nhận lại quyền sử dụng đất đối với 4.337m2 sau khi dự án bị thu hồi; chuyển nhượng phần diện tích này cho Công ty CP Trung Nguyên Franchising theo đúng quy định.

4.337m2 đất dự án bị thu hồi của Trung Nguyên (ảnh minh họa: Internet).

Ở diễn biến liên quan, vào tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định về việc chấm dứt dự án đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An của Công ty Trung Nguyên, tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc chấm dứt hoạt động dự án này là thực hiện theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì dự án của Công ty Trung Nguyên chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014 và 2020, chậm đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Trung Nguyên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng được giao thực hiện quy trình thủ tục thu hồi đất đã cho Công ty Trung Nguyên thuê và giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý.

Gần đây nhất, đến giữa tháng 5/2023, UBND huyện Bảo Lâm có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, ban hành quyết định thu hồi diện tích đất của dự án trên và giao UBND huyện Bảo Lâm để làm cơ sở quản lý theo quy định. Vấn đề này được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN&MT xem xét và báo cáo UBND tỉnh.

Được biết, dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP Cà phê Trung Nguyên vào ngày 26/10/2017, với diện tích 15.529m2.

Tại dự án này, Công ty Trung Nguyên đề xuất tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của công ty là 15 tỷ đồng nhưng không nêu cụ thể phương thức và tiến độ góp vốn, phần còn lại là 18 tỷ đồng từ các nguồn huy động khác.

Mục tiêu của dự án là xây dựng không gian thưởng lãm, trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê và các hàng hóa khác, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo tiến độ đầu tư, đến hết quý III/2019, Trung Nguyên phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng. Tuy vậy, chủ đầu tư đã không triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo tờ Nhịp sống thị trường, nếu được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, nhà đầu tư sẽ nhận chuyển nhượng 4.337m2 đất từ Công ty CP Cà phê Trung Nguyên là Công ty CP Trung Nguyên Franchising. Đây là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, do ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Trung Nguyên Franchising được thành lập từ năm 2011, vốn điều lệ hiện nay của công ty là 350 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của Trung Nguyên Franchising bao gồm Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên góp 85% vốn điều lệ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ góp 10% và bà Lê Hoàng Diệp Thảo góp 5%.