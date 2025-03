Biệt thự chục tỷ đang hoàn thiện của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Mới đây, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh tổng kết các hoạt động của bản thân trong tháng 3. Trong đó, dân mạng chú ý đến bức hình biệt thự bạc tỷ của cặp đôi đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: FBNV Hình ảnh căn biệt thự đang đang thi công cũng xuất hiện trong tổng kết tháng 2/2025 của Doãn Hải My. Ảnh: FBNV Nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nằm một khu biệt thự liền kề, ngay mặt phố, thuận lợi giao thông di chuyển. Ảnh: FBNV Trước đó, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã tung ra bản thiết kế 3D về căn biệt thự của gia đình sắp tới. Ảnh: FB Đoàn Văn HậuBiệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My có diện tích 90m2, gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Không gian bên trong rộng rãi, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng, ấm cúng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Nhà sử dụng gam màu kem ấm chủ đạo, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng khách rộng, nổi bật với ghế sofa dài cùng bàn trà nhỏ nhắn. Cầu thang uốn lượn đẹp mắt. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng bếp có bàn bếp rộng, bàn đảo cùng 2 bồn rửa, kệ tủ to để đựng rượu và ly. Ảnh; FB Đoàn Văn Hậu Phòng ngủ hiện đại sử dụng ô cửa sổ rộng, lấy ánh sáng tự nhiên tối đa. Ảnh; FB Đoàn Văn Hậu Phòng bé Lúa – con trai của Văn Hậu - Hải My thiết kế với màu sác tươi sáng, tông trắng kem kết hợp xanh lá khác biệt. Ảnh; FB Đoàn Văn Hậu Phòng thay đồ được tách riêng biệt. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Dự kiến, biệt thự của Văn Hậu - Hải My sẽ được xây dựng xong vào giữa năm 2025. Ảnh: FB Đoàn Văn HậuNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

