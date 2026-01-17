Khởi tố 2 bị can hiếp dâm người hạn chế khả năng nhận thức ở Quảng Ninh

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ người yếu thế trong xã hội, nhất là người mắc bệnh tâm thần, khuyết tật trí tuệ.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng liên quan vụ xâm hại tình dục đối với người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối tượng Trần Văn Báu tại cơ quan Công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của bà L.T.S (trú tại Nà Van, Châu Sơn, Lạng Sơn) về việc con gái bà là chị N.T.D (sinh năm 1995), có tiền sử mắc bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị người khác lạm dụng, xâm hại tình dục dẫn đến có thai.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân công cán bộ xác minh, giải quyết theo đúng quy định. Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 3/2025 đến tháng 5/2025, thông qua việc giới thiệu việc làm cho bà L.T.S, đối tượng Chẩm Văn Hồng (sinh năm 1971, trú tại thôn Đoàn Kết, phường Mông Dương) biết chị N.T.D mắc bệnh tâm thần. Lợi dụng tình trạng trên, Hồng nhiều lần liên hệ, dụ dỗ chị D đến nhà ăn cơm, ngủ lại qua đêm để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Đáng chú ý, Hồng còn chia sẻ thông tin cho bạn là Trần Văn Báu (sinh năm 1971) để Báu tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị D, dẫn đến nạn nhân có thai.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Báu và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chẩm Văn Hồng để điều tra về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ án, Cơ quan điều tra kiến nghị các tổ chức, đoàn thể và gia đình nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là người mắc bệnh tâm thần, khuyết tật về tâm thần, trí tuệ. Các cơ quan pháp luật khẳng định sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, triệt để mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi xâm hại người yếu thế, góp phần xây dựng xã hội công bằng, an toàn, lành mạnh.

