Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ép cháu bé vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành (sinh năm 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Tiền Hải tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Long Thành.

Ngày 15/11, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 15 giờ 00 ngày 15/11/2025, Nguyễn Long Thành đe dọa, ép buộc cháu T.M.A, sinh năm 2013 đến nhà nghỉ thuộc thôn Lương Phú, xã Tiền Hải và có nhiều hành vi xâm hại thân thể cháu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh có sự việc như trên, xác định đối tượng Thành bị nhiễm HIV, đã có 02 tiền án về hành vi cướp tài sản, là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia, nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm nên đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Đến chiều 19/11/2025, qua nhiều biện pháp xác minh, truy vết, xác định đối tượng xuất hiện tại Ninh Bình, di chuyển sang Bỉm Sơn, Thanh Hóa và bắt xe khách đi KonTum, Tổ công tác Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách, bắt giữ đối tượng thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Thành.

Trong quá trình truy bắt đối tượng Thành, Tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn, 13 gói ma túy tổng hợp.

Qua vụ việc, Công an xã Tiền Hải cũng đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý và quản lý chặt chẽ con em mình, không để các đối tượng có cơ hội quen biết, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các cháu để có hành vi xâm hại. Thời gian tới, Công an xã Tiền Hải sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân địa phương./.

