Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi ở An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu người dưới 16 tuổi”.

Hạo Nhiên

Ngày 3/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành Quyết định tạm giữ đối tượng Võ Thanh Dũng (SN 1970, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h, ngày 28/12/2025, cháu H. (SN 2014) một mình đạp xe đến cửa hàng của Võ Thanh Dũng để nhận chiếc quần đã dặn mua trước đó.

Lúc này, chỉ có một mình Dũng ở cửa hàng, Dũng giả vờ kêu cháu H. vào trong cửa hàng để Dũng đo lại số đo quần cho H. Tại đây, Dũng đã có hành vi dùng tay xâm hại vào vùng kín cháu H, nhưng do thấy Dũng đang cầm cây thước gỗ nên H sợ bị đánh, không dám la lên.

Ngay sau đó, cháu H. đã chạy về kể lại sự việc với người thân, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Đối tượng Võ Thanh Dũng tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Đại (SN 2000, trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giao cấu người dưới 16 tuổi và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

doi-tuong-dai-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Quốc Đại...

Trước đó, Công an phường Long Xuyên nhận tin báo của người dân có 2 đối tượng đang thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ nêu trên có đối tượng Nguyễn Quốc Đại đang thực hiện hành vi tổ chức cho cháu Đoàn Thị Thanh N (SN 2010, trú tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) sử dụng chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Đại và N thừa nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy, đồng thời Đại thừa nhận đã có quan hệ tình dục với N.

Hiện, 2 vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video cô gái 19 tuổi bị hiếp dâm.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)
#Công an #An Giang #bắt giữ #đối tượng #hiếp dâm #trẻ em

