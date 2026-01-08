Hà Nội

Xã hội

Nghi phạm hiếp dâm bị bắt giữ trên đường bỏ trốn

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm tại TP Hà Nội, đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989) đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại xã Sa Loong, Quảng Ngãi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định Hồ Đức Bình là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

a-hiep-dam-1024.jpg
Đối tượng Hồ Đức Bình (ở giữa) tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hồ Đức Bình lên ô tô BKS 82B-001.27, di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi xe đi qua địa bàn phường Hoành Sơn, tổ công tác Công an phường đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện, Công an phường Hoành Sơn đã bàn giao Hồ Đức Bình cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

