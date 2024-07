Phần mềm nTrust phát hiện lừa đảo thế nào?

Vào ngày 30/7, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chính thức ra mắt Phần mềm phòng chống lừa đảo nTrust. Phần mềm này được giới thiệu lần đầu vào ngày 13/5 tại Hội thảo Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức.



Phần mềm nTrust cung cấp chức năng kiểm tra số điện thoại lạ gọi đến smartphone, giúp người dùng ngăn chặn các số lừa đảo có trong cơ sở dữ liệu, cảnh báo các số quảng cáo làm phiền.

nTrust cũng cung cấp chức năng kiểm tra địa chỉ web, giúp phát hiện các trang web lừa đảo, chứa mã độc hoặc trang web giả mạo. Người dùng sẽ nhận được khuyến cáo không nên truy cập các trang web này để phòng tránh bị mất các tài khoản trực tuyến hoặc tài khoản ngân hàng.

Thêm nữa, phần mềm nTrust tích hợp chức năng quét mã độc, giúp cảnh báo người dùng khi họ cài đặt các ứng dụng giả mạo hoặc chứa mã độc vào smartphone.

Phần mềm phòng chống lừa đảo nTrust giúp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo mới được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chính thức ra mắt. Ảnh: NCA.

nTrust chứa cơ sở dữ liệu về thông tin những kẻ lừa đảo được cập nhật từ các bộ, ngành trong nước như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan khác. Ứng dụng này cũng sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu các công ty an ninh mạng, là thành viên của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cũng như các tổ chức chống lừa đảo quốc tế để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Ngoài ra, người dùng trong quá trình sử dụng nTrust cũng có thể khai báo những số điện thoại, tài khoản lừa đảo để cập nhật những thông tin này vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng, giúp cảnh báo cho cộng đồng người dùng.

Phần mềm phòng chống lừa đảo nTrust đề cao việc đảm bảo tính riêng tư, cho phép người dùng chủ động hoàn toàn trong việc kiểm soát, lựa chọn các thông tin cần kiểm tra, báo cáo. Đặc biệt, khác với các phần mềm nước ngoài có tính năng tương tự trên thị trường, toàn bộ quá trình xử lý liên quan đến kiểm tra cuộc gọi lừa đảo, làm phiền sẽ chỉ được thực hiện trên điện thoại, không gửi bất cứ thông tin gì về máy chủ.