Vì sao phụ nữ là lựa chọn lý tưởng để đưa vào không gian?

Lịch sử đã chứng minh, phụ nữ có thể hoàn thành xuất sắc các sứ mệnh không gian. Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1963, đã mở ra một chương mới cho phụ nữ trong lĩnh vực này. (Ảnh: Space) Những thành tựu của các nữ phi hành gia như Sally Ride, Mae Jemison và gần đây là Christina Koch và Jessica Meir đã chứng minh rằng phụ nữ không chỉ có thể tham gia mà còn có thể dẫn đầu trong các sứ mệnh không gian. (Ảnh: NASA) Phụ nữ có nhiều đặc điểm phù hợp với du hành không gian hơn nam giới, từ thể chất đến tinh thần. (Ảnh: BBC Sky at Night Magazine) Họ có sức chịu đựng dẻo dai hơn, khả năng chịu cô lập tốt hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khắc nghiệt của không gian như bức xạ và môi trường không trọng lực. (Ảnh: Freepik) Trọng lượng nhẹ hơn của phụ nữ giúp tiết kiệm nhiên liệu và tài nguyên trên tàu vũ trụ, trong khi việc tiêu thụ ít hơn cũng giảm tải cho hệ thống tái chế và tiết kiệm chi phí lương thực. (Ảnh: DeviantArt) Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp trở ngại do thiếu đồ bảo hộ phù hợp, như sự cố NASA năm 2019 khi không đủ đồ vũ trụ cỡ M cho phi hành gia nữ. (Ảnh: AP/Reuters) Lịch sử cho thấy phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng trong các nhiệm vụ không gian, nhưng vẫn chưa được ưu tiên như nam giới. NASA dự kiến sẽ thay đổi điều này bằng việc đưa phụ nữ lên Mặt Trăng vào năm 2024. (Ảnh: The New York Times) Phụ nữ không chỉ có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ dài hạn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển dân số ở các hành tinh khác.(Ảnh: Popular Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ người phụ nữ du hành đến một không gian khác.

