Chỉ một khoảnh khắc, nữ streamer "xinh như mộng" bất ngờ nhận mưa donate

MoonWol, một nữ streamer nổi bật trên nền tảng AfreecaTV, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhờ phong cách gợi cảm và khả năng tương tác cuốn hút. Dù chỉ đạt thứ hạng Đồng-Bạc trong Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), cô vẫn kiên trì livestream tựa game này từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, chủ yếu sử dụng các tướng như Leona và Maokai. Vào tháng 7/2021, MoonWol đã lập kỷ lục khi nhận được hơn 2 triệu "bóng bay" (vật phẩm donate trên AfreecaTV), tương đương hơn 4 tỷ VNĐ, chỉ trong 15 ngày đầu tháng. Thành công này không chỉ đến từ việc chơi game mà còn từ việc cô tham gia các trào lưu như thực hiện điệu nhảy Zero Two, thu hút lượng lớn người xem và tăng đáng kể số lượng người theo dõi. Tuy nhiên, việc theo đuổi phong cách gợi cảm cũng khiến MoonWol đối mặt với nhiều tranh cãi. Trong một buổi livestream, cô đã gây chú ý khi kéo trễ vai áo và lau mồ hôi ở vùng ngực, dẫn đến làn sóng donate từ người xem. Hành động này nhận được cả sự ủng hộ lẫn chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mặc dù gặp phải những ý kiến trái chiều, MoonWol vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp streamer của mình, khẳng định vị thế trong cộng đồng streamer Hàn Quốc và quốc tế.

