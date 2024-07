Kinh ngạc 8 kỷ lục Guinness chưa bao giờ bị 'soán ngôi'

1. Người cao nhất thế giới: Robert Wadlow, sinh ngày 22/ 2 /1918, tại Alton, Illinois, Mỹ, là người cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Với chiều cao 2,72 mét (8 feet 11 inches), Wadlow đã tạo nên một kỷ lục chưa bao giờ bị phá kể từ khi ông qua đời vào năm 1940. Sự phát triển vượt trội của ông là do một rối loạn tuyến yên khiến cơ thể sản xuất quá mức hormone tăng trưởng. (Ảnh: Wikipedia) 2. Cú nhảy dài nhất của một con mèo: Mymains Stewart Gilligan, hay còn gọi là Stewie, là con mèo Maine Coon giữ kỷ lục thế giới về cú nhảy dài nhất. Vào ngày 28/7/2011, Stewie đã thực hiện một cú nhảy dài 1,21 mét (3 feet 11,2 inches). Kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ, chứng minh sự linh hoạt đáng kinh ngạc của giống mèo này. (Ảnh: New York Daily News) 3. Người có bộ râu dài nhất: Hans N. Langseth, sinh tại Na Uy năm 1846, đã sở hữu bộ râu dài nhất từng được ghi nhận. Khi ông qua đời vào năm 1927, bộ râu của ông dài 5,33 mét (17 feet 6 inches). Bộ râu của Langseth hiện đang được trưng bày tại Viện Smithsonian ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: InForum) 4. Người có mái tóc dài nhất: Xie Qiuping, người Trung Quốc, giữ kỷ lục Guinness cho mái tóc dài nhất thế giới với chiều dài 5,627 mét (18 feet 5,54 inches) vào ngày 8/5/2004. Bà Xie đã nuôi tóc từ năm 1973 khi bà mới 13 tuổi và vẫn chưa có ai phá vỡ kỷ lục này. (Ảnh: Instagram) 5. Con gà đẻ nhiều trứng nhất trong một năm: Một con gà thuộc giống Leghorn Trắng đã lập kỷ lục vào năm 1979 khi đẻ được 371 quả trứng trong vòng một năm. Kỷ lục này chưa bị phá và vẫn là minh chứng cho khả năng đẻ trứng xuất sắc của giống gà này. (Ảnh: Chicken & Chicks Info) 6. Người nặng nhất từng được ghi nhận: Jon Brower Minnoch, sinh ngày 29/9/1941, tại Bainbridge Island, Washington, Mỹ, là người nặng nhất từng được ghi nhận. Vào năm 1978, ông nặng khoảng 635 kg (1,400 pounds). Minnoch qua đời vào năm 1983, và kỷ lục về trọng lượng của ông vẫn chưa bị phá. (Ảnh: We Got This Covered) 7. Người chạy nhanh nhất trên 100 Mét: Usain Bolt, vận động viên điền kinh người Jamaica, đã lập kỷ lục thế giới ở cự ly 100 mét với thời gian 9,58 giây vào ngày 16/8/2009 tại Giải Vô địch Điền kinh Thế giới ở Berlin, Đức. Kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ và Bolt được coi là người chạy nhanh nhất thế giới. (Ảnh: Paris 2024 Olympic Games) 8. Người đọc nhanh nhất: Howard Berg, được biết đến với biệt danh "Người đọc nhanh nhất thế giới", đã ghi kỷ lục Guinness vào năm 1990 với khả năng đọc 25,000 từ mỗi phút và viết 100 từ mỗi phút. Kỷ lục này vẫn chưa có ai vượt qua và Berg được tôn vinh như một hiện tượng về khả năng đọc và hiểu nhanh. (Ảnh: Ultimate Music Theory) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh quả bí ngô và loạt rau quả đạt kỷ lục khổng lồ nhất thế giới.

