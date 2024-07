Chi tiết robot chữa cháy 70 tỷ của TP Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên một robot chữa cháy hiện đại như vậy được đưa vào sử dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Tiền phong) Robot TAF35, được chế tạo bởi một công ty của Đức, có chiều dài khoảng 3 mét và nặng 3.950 kg. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Với khả năng vượt dốc 30 độ và nghiêng 15 độ, robot có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. Tốc độ di chuyển tối đa của robot là 9 km/h, giúp nó nhanh chóng tiếp cận hiện trường cháy. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Một trong những tính năng nổi bật của TAF35 là tuabin phun nước với công suất 25kW, có thể phun xa đến 80 mét và tốc độ phun đạt 4.700 lít nước mỗi phút. Điều này giúp robot nhanh chóng dập tắt đám cháy, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp và nguy hiểm mà con người khó có thể tiếp cận như cháy xe bồn, kho xăng, dầu, nhà xưởng. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Robot TAF35 được điều khiển từ xa trong bán kính 300 mét, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. (Ảnh: Công an nhân dân) Ngoài ra, robot còn được trang bị hệ thống phun nước giảm nhiệt quanh thân, giúp tăng khả năng chiến đấu và bảo vệ chính nó khỏi nhiệt độ cao. (Ảnh: Công an nhân dân)Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng robot chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Việc đưa robot TAF35 vào sử dụng không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho lực lượng cứu hỏa trong những tình huống nguy hiểm. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Mời quý độc giả xem thêm video: Robot phi công hình người đầu tiên trên thế giới điều khiển máy bay.

Đây là lần đầu tiên một robot chữa cháy hiện đại như vậy được đưa vào sử dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Tiền phong) Robot TAF35, được chế tạo bởi một công ty của Đức, có chiều dài khoảng 3 mét và nặng 3.950 kg. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Với khả năng vượt dốc 30 độ và nghiêng 15 độ, robot có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. Tốc độ di chuyển tối đa của robot là 9 km/h, giúp nó nhanh chóng tiếp cận hiện trường cháy. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Một trong những tính năng nổi bật của TAF35 là tuabin phun nước với công suất 25kW, có thể phun xa đến 80 mét và tốc độ phun đạt 4.700 lít nước mỗi phút. Điều này giúp robot nhanh chóng dập tắt đám cháy, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp và nguy hiểm mà con người khó có thể tiếp cận như cháy xe bồn, kho xăng, dầu, nhà xưởng. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Robot TAF35 được điều khiển từ xa trong bán kính 300 mét, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. (Ảnh: Công an nhân dân) Ngoài ra, robot còn được trang bị hệ thống phun nước giảm nhiệt quanh thân, giúp tăng khả năng chiến đấu và bảo vệ chính nó khỏi nhiệt độ cao. (Ảnh: Công an nhân dân) Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng robot chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Việc đưa robot TAF35 vào sử dụng không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho lực lượng cứu hỏa trong những tình huống nguy hiểm. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng) Mời quý độc giả xem thêm video: Robot phi công hình người đầu tiên trên thế giới điều khiển máy bay.