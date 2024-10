IPhone 16 có hấp dẫn người dùng?

iPhone 16 series có gì mới?

Kích thước màn hình: Bộ đôi iPhone 16 Pro và Pro Max năm nay có sự thay đổi mạnh về kích thước. Cụ thể, iPhone 16 Pro có kích thước màn hình là 6.3 inch, còn iPhone 16 Pro Max là 6.9 inch, lớn hơn 0.2 inch so với phiên bản tiền nhiệm. Nâng cấp này cũng giúp mẫu flagship 2024 trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max còn có phần viền bezel siêu mỏng, vẫn hỗ trợ các công nghệ hiển thị cao cấp như ProMotion 120Hz và Always-on Display. Phủ lên trên là tấm kính Ceramic Shield thế hệ mới nhất.

Nút điều khiển camera: Cả bốn chiếc điện thoại iPhone thế hệ mới ra mắt đều được trang bị Action Button từng được giới thiệu vào năm ngoái và nút Camera Control hoàn toàn mới. Bề mặt nút bấm này là lớp tinh thể sapphire mịn, bao bọc bởi viền thép không gỉ cùng màu. Bên trong là cảm biến lực có độ phản hồi cảm ứng cao.

Với nút mới, người dùng có thể truy cập nhanh vào ứng dụng máy ảnh, thực hiện các thao tác quay chụp hoặc thu phóng ống kính dễ dàng. Ngoài ra, phím bấm này còn hỗ trợ xử lý các tác vụ AI, chẳng hạn như tìm kiếm thông tin về đối tượng trước mặt, giống với tính năng Circle-to-Search trên Samsung Galaxy hay Google Pixel. Giờ đây, iPhone đã có nhiều nút hơn bất cứ chiếc điện thoại Android nào khác.

Chip A18 và A18 Pro: Tất cả các thiết bị thuộc dòng iPhone 16 đều được trang bị thế hệ chip A18 Series hoàn toàn mới. Trong đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cung cấp sức mạnh bởi con chip A18 Pro được xây dựng trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, đem đến hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội.

Vi xử lý này có 16 nhân Neural Engine, giúp xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo mượt mà hơn. Ngoài ra, chip A18 Pro còn hỗ trợ công nghệ dò tia phần cứng Ray Tracing nhanh gấp 2 lần A17 Pro, hứa hẹn đem đến trải nghiệm giải trí mãn nhãn.

Về phía iPhone 16 và 16 Plus, bộ đôi điện thoại tiêu chuẩn được "nhảy cóc" lên thế hệ chip A18. Dù không mạnh mẽ như phiên bản Pro, vi xử lý này vẫn được xem là bản nâng cấp vượt trội so với A16 Bionic.

Camera Ultra-wide 48MP: Hệ thống camera trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều sở hữu cụm 3 cảm biến sau, với ống kính chính góc rộng 48MP. Đi kèm là camera ultra-wide (góc siêu rộng) được nâng cấp từ 12MP lên 48MP, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng). iPhone 16 Pro cũng được trang bị camera tele 12MP với ống kính tiềm vọng zoom 5X.

Các mẫu iPhone 16 Pro còn có khả năng quay video 4K Dolby Vision với tốc độ khung hình 120fps nhờ vào sự kết hợp giữa camera Fusion 48MP, cảm biến quad-pixel thế hệ mới và con chip A18 Pro. Theo Apple chia sẻ, tính năng quay video tiên tiến này có thể hoạt động ở cả chế độ thường và slo-mo.

Thời lượng pin: Apple không công bố dung lượng pin nhưng khẳng định iPhone 16 là dòng điện thoại có thời gian sử dụng lâu nhất của hãng. Với thiết kế bên trong được tối ưu để trang bị viên pin lớn hơn, kết hợp với chip A18 và A18 Pro tiết kiệm điện năng, đem đến thời lượng sử dụng tăng thêm đến 4 giờ.

Công nghệ sạc nhanh MagSafe mới, với công suất lên đến 25W khi sử dụng bộ sạc từ 30W trở lên. Đi kèm là khả năng sạc không dây Qi2 công suất 15W và Qi 7.5W.

Khuyết điểm khiến iPhone giảm sức hút

Một lần nữa, những chiếc iPhone mới hầu như không có thay đổi về thiết kế, ngoài màn hình lớn hơn trên dòng Pro thì người dùng chỉ có thể dựa vào màu mới để phân biệt, bao gồm: Xanh lưu ly, xanh mòng két, hồng, trắng và đen, phù hợp với những người yêu thích sự trẻ trung và năng động. Bên cạnh đó, dòng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tiếp tục duy trì 3 màu Titan quen thuộc: Titan Trắng, Titan Đen và Titanium Tự nhiên, đồng thời có thêm màu Titan Sa Mạc. Ngoài ra, trên bộ đôi iPhone 16, 16 plus cụm camera lại sử dụng cách bố trí dọc nhìn giống hệt trên iPhone 12.

Apple lại mạng gần như toàn bộ các tính năng xuống dòng máy cấp thấp, giờ đây, iPhone 16, 16 Plus có tất cả những gì mà dòng Pro có chỉ trừ một chiếc camera ở mặt lưng.





Nếu như ở dòng iPhone 14 trước đây, thiết kế màn hình viên thuốc chỉ có ở dòng Pro, thì đến iPhone 15 nó đã mang nó xuống 2 chiếc máy rẻ nhất. Nút Action và nút Camera Control giờ cũng có trên iPhone 16, 16 Plus. Thậm chí iPhone 16 còn “nhảy cóc” từ chip A16 lên thẳng A18. Điều này khiến cho 2 chiếc máy giá rẻ hơn được “nâng cấp” đáng kể trong so sánh của người dùng. Còn với dòng Pro, đơn giản người ta chỉ xem là một “phiên bản to màn hình” mà thôi.

Trong thời đại mà tất cả các thiết bị di động đều xem ứng dụng AI như một phần không thể thiếu, Apple vẫn là kẻ tụt hậu đáng hổ thẹn. Dù con chip mới đã sẵn sàng với 16 nhân Neural Engine nhưng Apple vẫn chưa có AI khi Apple Interligent tiếp tục bị trì hoãn tính năng này.

Người dùng chắc chắn sẽ thất vọng khi Apple cho biết phải đến tận tháng 10 thì mới cập nhật AI cho người dùng tiếng Anh Mỹ, nhưng đó cũng chỉ là bản beta mà thôi. Người dùng các ngôn ngữ khác vẫn chưa biết đến bao giờ mới được trải nghiệm AI trên iPhone như các đối thủ Android. Việc mua thiết bị có con chip AI nhưng không biết khi nào mới có AI để xài, rõ ràng là một sự lãng phí đến mức ngớ ngẩn.

Từ trước lúc ra mắt, mọi thông tin về dòng sản phẩm gần như đã bị tiết lộ hoàn toàn. Apple giờ đây đã không còn giữ được chúng cho đến tận ngày ra mắt, tạo ra sự tò mò như những năm 2010.

Khi không có được sự thay đổi mạnh về thiết kế để "khoe", Apple đã dành thời lượng khá nhiều trong ngày ra mắt để nói về tính năng Camera Control - nơi người dùng có thể tận dụng những tiện ích mà camera trên máy mang lại.

Không còn cửa cho “thương nhân xách tay”

Hai năm trở lại đây, Apple đã xem Việt Nam là một thị trường quan trọng. Chính vì vậy, họ luôn đưa thời điểm bán ra tại Việt Nam lên sát cận với các thị trường khác. Bằng việc cho đặt hàng từ ngày 20/9, giao máy chỉ sau 1 tuần cho người dùng Việt Nam thì người dùng sẽ được trải nghiệm sản phẩm sớm nhất có thể.

Hiện tại, thị trường Việt Nam chỉ chậm hơn thị trường quốc tế 1 tuần, khoảng thời gian này không đủ để các “thương gia xách tay” có cơ hội thổi giá hưởng chênh lệch từ những người dùng “nóng ruột” nhất.

Từ tháng 5/2023, Apple đã mở cửa hàng trực tuyến của hãng ở Việt Nam. Cũng từ thời gian này, công ty bắt đầu áp mức giá trần cho tất cả sản phẩm mà hãng bán ra tại thị trường Việt Nam.

Những người dùng hào hứng nhất với iPhone 16 sẽ được giao hàng từ ngày 27/9, cùng thời điểm đó, iPhone cũng sẽ có mặt tại các showroom. Các hệ thống bán lẻ cũng niêm yết giá bán không khác biệt so với Apple công bố.

Nhiều hệ thống bán lẻ hiện tại đã có giá bán để người dùng đặt hàng. Với giá niêm yết là 22.990.000 đồng, nếu áp dụng các chính sách thanh toán phù hợp và đổi cũ lấy mới thì người dùng chỉ cần bỏ ra khoảng 16 triệu đồng cho bản rẻ nhất là iPhone 16 128GB.

Bản cao cấp nhất, iPhone 16 Pro Max 1 TB cũng có giá khoảng 47 triệu đồng và được giảm chỉ còn 40 triệu nếu áp dụng các chính sách như đã nêu.