Samsung Galaxy S25 sắp ra mắt: Có gì 'đấu' iPhone 16?

Phải đến tháng 1/2025, Samsung mới ra mắt flagship đầu bảng, tuy nhiên hiện tại đã có rất nhiều những thông tin rò rỉ đủ để “Samfan” tự tin trông đợi vào Galaxy S25 series.

Kích thước và màn hình

Mới đây, thông qua một dòng twist trên mạng xã hội X, leaker nổi tiếng về công nghệ Ice Universe đã chia sẻ thông tin về kích thước Galaxy S25 Ultra, mẫu flagship cao cấp nhất nhà Samsung sẽ có kích thước là 162.8 x 77.6 x 8.2 mm. Thông số này đưa Galaxy S25 Ultra sẽ trở thành mẫu điện thoại Ultra mỏng nhất từ trước đến nay. Nó thanh mảnh hơn nhiều so với S24 Ultra sở hữu kích thước 162.3mm x 79mm x 8.6mm.

Không chỉ vậy, kích thước này còn tiết lộ cho chúng ta biết Galaxy S25 Ultra sẽ được làm hẹp hơn so với chiều rộng 79 mm trên Galaxy S24 Ultra. Tương tự, các mẫu trong cùng series là S25 và S25 Plus cũng sẽ có sự giảm tương ứng về kích thước.

Sự cạnh tranh giữa Apple iPhone và Samsung Galaxy S hàng năm luôn hấp dẫn.

So sánh với iPhone 16 Promax, có thể nhận thấy sự chênh lệch khi iPhone lớn và dày hơn một ít với kích thước 163 x 77.6 x 8.25 mm.

Galaxy S25 có thể sẽ sở hữu màn hình lên tới 6.36 inch và Galaxy S25 Plus sẽ lớn hơn với màn hình lên tới 6.7 inch. Và cuối cùng, S25 Ultra được cho là sẽ sở hữu màn hình lên tới 6,86 inch, nhỏ hơn một chút so với 6,9 inch trên phiên bản iPhone 16 Promax. Mặc dù có màn hình lớn hơn, nhưng kích thước tổng thể lại giảm xuống là bởi trên các hình ảnh rò rỉ, Galaxy S25 cho thấy nó còn viền màn hình rất mỏng, mỏng hơn cả đối thủ đến từ Apple.

Đương nhiên, Samsung vẫn sẽ sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K+, tần số quét 144Hz trên tất cả các mẫu thuộc dòng S25 Series. Về điểm này, Samsung vẫn đang là người dẫn đầu, màn hình họ trang bị cho dòng Galaxy đầu bảng luôn được đánh giá cao nhất về chất lượng hiển thị. Apple chỉ cung cấp tần số 120Hz cho dòng iPhone 16 Pro, còn lại vẫn duy trì mức 60Hz cho 16 và 16 Plus.

Thiết kế và Camera

Với mẫu Galaxy S25 Ultra - chiếc điện thoại Android được mong đợi nhất năm 2025, thiết kế sẽ có chút ít thay đổi so với thế hệ Galaxy S24 Ultra trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất là mẫu flagship mới của Samsung sẽ có các cạnh và viền phẳng.

Galaxy S25 Ultra được cho là sẽ sở hữu khung viền được làm bằng titan nguyên khối giống như Apple. Tuy nhiên, thành phần hợp kim sẽ có những khác biệt, thường thì Samsung sử dụng loại mềm và dễ gia công hơn. Kết hợp với các cạnh, viền được làm phẳng, Galaxy S25 Ultra sẽ cho cảm giác cầm nắm cải thiện so với người tiền nhiệm.

Mặt sau của sản phẩm vẫn là cụm 4 camera kèm cảm biến laser lấy nét như phiên bản cũ. Tuy nhiên, các nguồn rò rỉ đều chung một thông tin là camera chính 200MP và nâng cấp cả ba camera phụ lên cảm biến ISOCELL mới với 50 MP, (1 góc siêu rộng và 2 cảm biến tele). Với những nâng cấp này, tất cả camera sau của Galaxy S25 Ultra đều có thể quay video 4K 60fps, 4K 120fps và 8K 30fps. Galaxy S25 Ultra có thể có camera trước 12MP giống như Galaxy S24 Ultra.

Những nâng cấp về thông số trên cụm camera.

Tất cả các camera ngoại trừ camera góc siêu rộng trên điện thoại đều có OIS để chống rung tốt hơn và chất lượng hình ảnh cao hơn trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng zoom bằng trí tuệ nhân tạo sẽ được Samsung cải thiện tốt hơn nữa những bức ảnh zoom trở nên sắc nét hơn dù vốn đã rất tốt trên S24 Ultra.



Tạm bỏ qua độ phân giải camera khi đem so sánh Galaxy S25 Series và iPhone 16 Series. Samsung luôn cung cấp cho các mẫu máy thấp hơn là S25 và S25 Plus cụm 3 camera sau. Ngoài camera chính, người dùng sẽ có 2 camera tele. Trong khi đó, người dùng 2 mẫu iPhone 16 và 16 Plus chỉ có 2 camera ở mặt sau gồm một camera chính và một camera góc siêu rộng mà không có tele.

Trải qua nhiều phiên bản đối trọng, camera trên Apple luôn được đánh giá cao hơn về chất lượng hình ảnh, độ nhạy sáng cũng như tái hiện màu sắc tốt hơn Samsung. Hơn nữa, dòng iPhone 16 được trang bị phím Camera Control tiện dụng trong khi Samsung về cơ bản cho thấy không có nâng cấp đáng kể về phần cứng cho camera của Galaxy S.

Cấu hình

Hầu hết các thông tin đăng tải cho biết, Galaxy S25 trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy, được tùy biến riêng dành cho điện thoại flagship của Samsung. Con chip này mang lại cải tiến đáng kể (khoảng 30-35%) về hiệu suất AI và CPU, GPU. Hiệu suất của chip này được cho là vượt trội hơn chip A18 Pro trên iPhone 16 dòng Pro. Điểm số Benchmark của bản thử nghiệm đạt 3069 trong bài kiểm tra lõi đơn tương đương với iPhone 16 Promax và 9080 điểm trong bài kiểm tra đa lõi vượt xa đối thủ.

Galaxy S25 series cũng được cho là có dung lượng RAM cơ bản ở mức 12GB, và bản Ultra sẽ có mức RAM lên đến 16GB. Đây không phải lần đầu tiên Samsung mang RAM 16GB lên những chiếc điện thoại của mình, năm 2020 và 2021 công ty đã hào phóng trang bị RAM 16GB cho Galaxy S20 và Galaxy S21.

Galaxy S25 Ultra chắc chắn sẽ làm hài lòng những người dùng Android có yêu cầu cao về cấu hình. Dung lượng RAM lớn giúp thiết bị hoạt động trơn tru, mượt mà hơn, đặc biệt khi sử dụng Samsung DeX với nhiều ứng dụng chạy cùng lúc.

Bộ nhớ trong tối thiểu của phiên bản S25 Ultra sẽ là 512Gb, như vậy Samsung đã loại bỏ phiên bản 256GB ít ỏi. 256Gb sẽ là mức bộ nhớ cơ bản cho các mẫu S25 và S25 Plus. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ đối với một chiếc điện thoại đa dụng, người dùng sẽ không mấy thoải mái với một bộ nhớ trong quá thấp.

Về dung lượng pin, có thông tin cho rằng S25 Ultra sẽ được nâng lên mức 5.555 mAh. Tuy nhiên, về tốc độ sạc, Samsung vẫn giữ ở mức 45W. Điều này ắt hẳn sẽ làm những người dùng Android thất vọng bởi hiện tại các hãng khác đều đã nâng cấp mức sạc có thể lên đến 120W (Xiaomi 13T Pro).

Tuy nhiên, khi so với iPhone 16 Promax thì nó vẫn còn vượt xa, sản phẩm của Apple chỉ có thể đạt công suất sạc lên tới 40W trong một khoảng thời gian ngắn ở đầu quá trình sạc, nhưng điều này không duy trì được lâu và sau đó chỉ sạc được ở 27W.

Galaxy AI và Apple Intelligence

Điện thoại thông minh, muốn thông minh phải được tích hợp một trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, linh hoạt và… thông minh.

Với nền tảng Google AI, sức mạnh của Galaxy AI được cung cấp bởi Gemini Nano. Và Samsung luôn hợp tác chặt chẽ cùng Google để không ngừng nâng cấp các tính năng cho AI của họ. Thậm chí có tin đồn về Batery AI giúp tiết kiệm pin cũng đã xuất hiện. Là người tiên phong tích hợp AI lên hầu hết mọi sản phẩm tạo nên xu hướng AI of Things, người dùng Samsung đã rất hài lòng với những gì nhận được.

S25-Ultra chạy Android 15 One UI 7 mới.

Ở phía ngược lại, phải đến tháng 10 thì Apple mới phát hành chính thức iOS 18.1 để có thể tích hợp AI của họ cho iPhone 16. Bản cập nhật này cũng chỉ mang đến một số tính năng AI sơ khai nhất, chứ chưa phải là bản chính thức. Phiên bản AI dùng thử này cũng chỉ sử dụng được với tiếng Anh Mỹ chứ chưa có cho bất cứ ngôn ngữ nào khác. Người dùng tiếng Việt sẽ phải chờ đến… năm sau, rất có thể là đến tận lúc có iPhone 17.



Nhìn chung, đối với những thông tin đã rò rỉ, nếu được xác thực thì Samsung Galaxy S25 Series sẽ có những ưu điểm riêng biệt để luôn xứng đáng là đối thủ của Apple iPhone 16 Series.

Nếu ưu tiên tính đơn giản, tiện dụng và ảnh chụp chất lượng tốt hơn thì người dùng iPhone sẽ cực kỳ hài lòng với các phiên bản của dòng 16 Series. Ngược lại, để có thể là một thiết bị đa năng, có hiệu suất mạnh mẽ, hỗ trợ S Pen tiện lợi cùng Samsung Dex thay thế laptop thì S25 sẽ là một lựa chọn hấp dẫn.