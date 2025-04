Ngỡ ngàng chim quý biệt tích nhiều năm bất ngờ tái xuất ở Việt Nam

Cò quăm cánh xanh trở lại Đồng Tháp Mười (2019). Các nhà quan sát chim ghi nhận sự xuất hiện của cò quăm cánh xanh (Pseudibis davisoni) tại vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp Mười sau hàng thập kỷ không thấy bóng dáng loài này. Ảnh: Pinterest. Diệc lửa xuất hiện ở hồ Trị An (2022). Diệc lửa (Ardea purpurea manilensis) được ghi nhận tại hồ Trị An, Đồng Nai sau nhiều năm không có tài liệu ghi nhận tại khu vực này. Ảnh:.joelsartore.com. Vịt mỏ thìa Bắc bay qua Vân Long (2021). Vào cuối năm 2021, một nhóm vịt mỏ thìa Bắc (Spatula clypeata) được phát hiện tại khu bảo tồn Vân Long (Ninh Bình), đánh dấu lần hiếm hoi loài này xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Pinterest. Hồng hoàng quay lại rừng Yok Đôn (2022). Loài chim hồng hoàng (Buceros bicornis) xuất hiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn sau thời gian dài vằng bóng tại khu rừng do nạn chặt phá rừng và săn bắt. Những cá thể này đã được ghi nhận bằng bẫy ảnh và đài quan sát. Ảnh: Pinterest. Cò thìa mặt đen bất ngờ về Cần Giờ (2022). Được đánh giá là loài cực kỳ nguy cấp, cò thìa mặt đen (Platalea minor) đã được ghi nhận tại khu Ramsar Cần Giờ trong mùa di cư năm 2022, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quan sát chim. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem vide: Kinh hoàng đám mây "Kẻ huỷ diệt" mang tên chim sẻ Quelia mỏ đỏ. Nguồn: Youtube.

Cò quăm cánh xanh trở lại Đồng Tháp Mười (2019). Các nhà quan sát chim ghi nhận sự xuất hiện của cò quăm cánh xanh (Pseudibis davisoni) tại vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp Mười sau hàng thập kỷ không thấy bóng dáng loài này. Ảnh: Pinterest. Diệc lửa xuất hiện ở hồ Trị An (2022). Diệc lửa (Ardea purpurea manilensis) được ghi nhận tại hồ Trị An, Đồng Nai sau nhiều năm không có tài liệu ghi nhận tại khu vực này. Ảnh:.joelsartore.com. Vịt mỏ thìa Bắc bay qua Vân Long (2021). Vào cuối năm 2021, một nhóm vịt mỏ thìa Bắc (Spatula clypeata) được phát hiện tại khu bảo tồn Vân Long (Ninh Bình), đánh dấu lần hiếm hoi loài này xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Pinterest. Hồng hoàng quay lại rừng Yok Đôn (2022). Loài chim hồng hoàng (Buceros bicornis) xuất hiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn sau thời gian dài vằng bóng tại khu rừng do nạn chặt phá rừng và săn bắt. Những cá thể này đã được ghi nhận bằng bẫy ảnh và đài quan sát. Ảnh: Pinterest. Cò thìa mặt đen bất ngờ về Cần Giờ (2022). Được đánh giá là loài cực kỳ nguy cấp, cò thìa mặt đen (Platalea minor) đã được ghi nhận tại khu Ramsar Cần Giờ trong mùa di cư năm 2022, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quan sát chim. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem vide: Kinh hoàng đám mây "Kẻ huỷ diệt" mang tên chim sẻ Quelia mỏ đỏ. Nguồn: Youtube.