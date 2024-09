iPhone 16: Những thông tin nóng nhất trước giờ G

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 16 là thiết kế camera mới và màu sắc xanh lạ mắt. Hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera được sắp xếp theo chiều dọc, thay vì đặt chéo như trước kia, tạo nên vẻ ngoài ấn tượng và tinh tế. Màu xanh mới này đã thu hút rất nhiều sự chú ý và được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. (Ảnh: Genk) Theo các tin đồn, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lớn hơn, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch, so với 6,1 inch và 6,7 inch của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. (Ảnh: Reddit) Ngoài ra, iPhone 16 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ “Border Reduction Structure” (BRS), giúp viền màn hình mỏng hơn đáng kể.(Ảnh:Wccftech) Về camera, iPhone 16 có khả năng sẽ được nâng cấp ống kính góc siêu rộng từ 12MP lên 48MP, cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh:didongmy.com) Một tính năng mới đáng chú ý là nút chụp ảnh chuyên dụng, cho phép người dùng nhấn nhẹ để kích hoạt chế độ lấy nét tự động và nhấn mạnh hơn để chụp ảnh. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp hơn cho người dùng.(Ảnh:thuonggiado) Một tính năng đặc biệt khác được đồn đại là iPhone 16 có thể hỗ trợ kết nối vệ tinh tốt hơn, mở rộng khả năng liên lạc trong các tình huống khẩn cấp mà không cần mạng di động. Apple cũng sẽ cải tiến Face ID, làm cho nó hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn.(Ảnh:Toquoc) Về giá bán, iPhone 16 dự kiến sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm là 799 USD cho phiên bản tiêu chuẩn, 899 USD cho iPhone 16 Plus, 999 USD cho iPhone 16 Pro và 1.199 USD cho iPhone 16 Pro Max.(Ảnh:Times of India) Với những nâng cấp đáng kể về thiết kế, màn hình, camera và tính năng, iPhone 16 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm công nghệ được mong đợi nhất trong năm nay. (Ảnh:Laptop Mag) Mời quý độc giả xem thêm video: Pin dự phòng điện thoại bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất là loại kém chất lượng.

