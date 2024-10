10 tính năng AI Xiaomi 14T khiến tín đồ iPhone 16 thèm muốn

Xiaomi vừa update loạt tiện ích trí tuệ nhân tạo (AI) lên Xiaomi 14T series vừa trình làng cách đây không lâu. Các tính năng AI giúp tăng trải nghiệm tổng thể cho smartphone nhờ các tác vụ trực quan dễ tiếp cận hơn. Đầu tiên là Trợ lý ảo Gemini, AI do Google phát triển. Ảnh : Mi Intereted Người dùng có thể khởi chạy Gemini theo nhiều cách như nói "Hey Google", ấn giữ nút nguồn, kéo lên từ cạnh dưới và tương tác với nó bằng text, giọng nói hoặc thông qua camera. Đương nhiên nó hỗ trợ tiếng Việt xuất sắc, Xiaomi là người thứ 3 tích hợp các tính năng AI này sau Google và Samsung. Ảnh Ngọc Phạm (Arttimes) Xiaomi 14T tích hợp tính năng Circle to Search thú vị của Google, cách mạng hóa trải nghiệm tìm kiếm truyền thống. Đặt 3 ngón tay lên màn hình là có thể kích hoạt, người dùng bắt đầu tìm kiếm chỉ bằng cách vẽ vòng tròn quanh nội dung quan tâm trên màn hình, mà không phải nhập từ khóa thủ công. Ảnh Mi Interested Dịch thuật thời gian thực là tính năng khi đem ra dùng có thể gây tổn thương sâu sắc cho người dùng iPhone 16. Trên Xiaomi 14T tính năng này hoạt động ở 2 chế độ chính: Dịch thuật mặt đối mặt và dịch thuật cuộc gọi/hội nghị. Ảnh VVStudio Ở tính năng mặt đối mặt (face to face) 2 người bất kể quốc tịch, ngôn ngữ có thể ngồi xuống trao đổi trực tiếp và AI sẽ đảm nhận công tác dịch thuật cả bằng text cũng như phát lại câu thoại theo tiếng mẹ đẻ của đôi bên. Ảnh: VVStudio Tính năng chỉnh sửa ảnh AI có thể sử dụng để mở rộng khung ảnh với AI Expansion, xóa đối tượng một cách mượt mà không để lại dấu vết với AI AI Magic Removal Pro. Ảnh: Ngọc Phạm Về tiện ích liên quan đến văn bản, Xiaomi 14T có Ghi chú AI, Trợ lý tin nhắn AI. Các tính năng này cho phép người dùng nhanh chóng soạn thảo, chỉnh sửa, dịch thuật, tóm tắt nội dung văn bản hoặc soạn lại toàn bộ nội dung tin nhắn chỉ bằng khẩu lệnh tiếng Việt. Ảnh: VVStudio Tính năng Chân dung AI, Xiaomi sẽ tạo ảnh AI dựa trên từng hồ sơ người dùng. Để thực hiện, người dùng cần chuẩn bị trước từ 25 – 35 bức ảnh với các góc chụp khác nhau. Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra ảnh dựa trên từng bộ sưu tập khác nhau. Ảnh: VVStudio Với tính năng phiên âm, phụ đề, người dùng có thể trực tiếp thưởng thức các nội dung nghe nhìn ví dụ như video Youtube, Tiktok... bằng các ngôn ngữ khác nhau. AI sẽ dịch thuật trực tiếp và hiển thị hoặc phát bằng giọng đọc được chỉ định trước. Ảnh: VVStudio Tính năng Ghi âm AI: Bao gồm bốn chức năng chính: chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tạo tóm tắt tự động, nhận diện người nói và dịch thuật AI. Ảnh: Tuệ Minh Phim AI: Tạo các đoạn video ngắn đã chỉnh sửa từ các video trong thư viện của điện thoại, bằng cách nhập mô tả. Điểm ấn tượng là AI này nhận diện được các đối tượng khác nhau, áp dụng các chuyển động chuyên nghiệp và có thể đồng bộ với nhịp điệu của âm nhạc. Nếu đang sở hữu chiếc smarphone có giá từ 12 triệu này, bạn hãy cập nhật ngay các tính năng AI mới nhất mà Xiaomi vừa nâng cấp. Hẳn người dùng iPhone 16 bên cạnh bạn sẽ rất hiếu kỳ. Mời quý độc giả xem thêm video: Xiaomi ra mắt chó robot mới sống động như thật

