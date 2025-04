Cứu bạn khỏi rắn độc, nào ngờ gặp cái kết không thể cay đắng hơn

Vào khoảng 20h tối ngày 9/9 vừa qua, một người đàn ông ở Queensland, Australia, tử vong sau khi bị rắn độc cắn liên tục trong quá trình cố gắng giải cứu bạn mình. (Ảnh minh họa) Dù mọi người lập tức gọi cứu thương nhưng trước khi nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã tử vong do độc tố từ vết cắn của con rắn. Theo The Guardian, người đàn ông gặp nạn khi tham gia buổi kỷ niệm 100 năm của Trường Trung học Koumala. Trong buổi họp lớp, một người bạn thân thiết với người đàn ông bất ngờ bị rắn cắn. Thấy bạn gặp nạn, người đàn ông vội vã đến giúp. Thế nhưng, trong quá trình cố gắng giúp người bạn gỡ bỏ con rắn đang bám vào chân, anh bị nó cắn liên tục. Rất nhanh, độc tố đã khiến người đàn ông tốt bụng rơi vào hôn mê. Những người xung quanh lập tức gọi xe cứu thương và thực hiện thao tác hồi sức tim phổi, nhưng anh đã tử vong trước khi nhân viên cứu hộ có mặt. Người bạn của người đàn ông này cũng đã được chuyển đến bệnh viện và may mắn là hiện tại tình trạng của anh ổn định, đang tiếp tục điều trị. Các cơ quan liên quan cho biết họ chưa thể xác định rõ loại rắn đã gây ra cái chết của người đàn ông nói trên, nhưng có khả năng lớn đó là một con rắn nâu, một loài rắn cực độc ở Australia. Theo tìm hiểu, rắn nâu thuộc chi rắn hổ có nọc độc có nguồn gốc ở Australia. Nó được coi là một trong số những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới, ngay cả vết cắn của những con rắn non cũng có khả năng gây chết người. Các chuyên gia khuyên mọi người, khi bị rắn độc cắn, nên hạn chế dòng chảy của độc tố trong cơ thể tức là hạn chế vận động, buộc chặt khu vực hai đầu vết thương sau đó tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm nhất có thể. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.

Vào khoảng 20h tối ngày 9/9 vừa qua, một người đàn ông ở Queensland, Australia, tử vong sau khi bị rắn độc cắn liên tục trong quá trình cố gắng giải cứu bạn mình. (Ảnh minh họa) Dù mọi người lập tức gọi cứu thương nhưng trước khi nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã tử vong do độc tố từ vết cắn của con rắn. Theo The Guardian, người đàn ông gặp nạn khi tham gia buổi kỷ niệm 100 năm của Trường Trung học Koumala. Trong buổi họp lớp, một người bạn thân thiết với người đàn ông bất ngờ bị rắn cắn. Thấy bạn gặp nạn, người đàn ông vội vã đến giúp. Thế nhưng, trong quá trình cố gắng giúp người bạn gỡ bỏ con rắn đang bám vào chân, anh bị nó cắn liên tục. Rất nhanh, độc tố đã khiến người đàn ông tốt bụng rơi vào hôn mê. Những người xung quanh lập tức gọi xe cứu thương và thực hiện thao tác hồi sức tim phổi, nhưng anh đã tử vong trước khi nhân viên cứu hộ có mặt. Người bạn của người đàn ông này cũng đã được chuyển đến bệnh viện và may mắn là hiện tại tình trạng của anh ổn định, đang tiếp tục điều trị. Các cơ quan liên quan cho biết họ chưa thể xác định rõ loại rắn đã gây ra cái chết của người đàn ông nói trên, nhưng có khả năng lớn đó là một con rắn nâu, một loài rắn cực độc ở Australia . Theo tìm hiểu, rắn nâu thuộc chi rắn hổ có nọc độc có nguồn gốc ở Australia. Nó được coi là một trong số những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới, ngay cả vết cắn của những con rắn non cũng có khả năng gây chết người. Các chuyên gia khuyên mọi người, khi bị rắn độc cắn, nên hạn chế dòng chảy của độc tố trong cơ thể tức là hạn chế vận động, buộc chặt khu vực hai đầu vết thương sau đó tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm nhất có thể. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.