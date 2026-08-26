Khánh Hòa: 11 gói thầu của Thuận Tường Cam Ranh tiết kiệm thấp

Công ty TNHH Thuận Tường Cam Ranh được ghi nhận trúng 16/16 gói thầu, trong đó 11 gói được rà soát có tỷ lệ tiết kiệm từ 0% đến khoảng 0,43%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ liên quan cho thấy Công ty TNHH Thuận Tường Cam Ranh (MSDN 4201848799), trụ sở tại 1866 Đại lộ Hùng Vương, TDP Phú Trung, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, do ông Vũ Hoàng Anh làm đại diện theo pháp luật, đã tham gia và được ghi nhận trúng 16/16 gói thầu.

Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp được ghi nhận trên 9,12 tỷ đồng. Phần lớn các gói thầu là chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn, tập trung chủ yếu trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh phê duyệt Quyết định chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thuận Tường Cam Ranh trúng gói thầu xây dựng hẻm đường Lê Thánh Tông với giá 1.999.804.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0%. Nguồn: MSC.

11 gói thầu có mức tiết kiệm từ 0% đến khoảng 0,43%

Qua rà soát 11 gói thầu có hồ sơ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được đối chiếu với dữ liệu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 9 gói có giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu hoặc giá dự toán được duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0%. Hai gói còn lại có mức tiết kiệm khoảng 0,43% và 0,04%.

Cụ thể, tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Các tuyến đường hẻm và kè mương thoát lũ (hẻm đường Lê Thánh Tông), kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 17/06/2026. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND cùng ngày do ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh ký.

Giá gói thầu/giá dự toán được duyệt là 1.999.804.000 đồng, trong khi giá trúng thầu chỉ định cũng là 1.999.804.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 60 ngày. Mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2600443124; kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải ngày 11/08/2026.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây hàng rào bảo vệ khuôn viên đất Lăng Ông và tháo dỡ rạp chiếu bóng cũ, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2001/QĐ-UBND được ban hành ngày 17/06/2026. Quyết định số 2002/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng được ông Nguyễn Hoạt ký cùng ngày.

Giá gói thầu/giá dự toán được duyệt là 426.189.000 đồng, giá trúng thầu chỉ định 426.189.000 đồng, tiết kiệm 0%. Hợp đồng trọn gói thực hiện trong 60 ngày. Mã TBMT IB2600442835; kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải ngày 11/08/2026.

Gói thầu Tư vấn Giám sát thi công thuộc dự án Kè thoát lũ TDP Hòa Do 2 có giá gói thầu/giá dự toán 51.885.000 đồng và giá trúng thầu chỉ định đúng bằng mức này, tỷ lệ tiết kiệm 0%. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2018/QĐ-UBND ngày 17/06/2026 do ông Nguyễn Hoạt ký. Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày; mã TBMT IB2600444634, kết quả được đăng tải ngày 12/08/2026.

Tương tự, Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Cao Minh Phi có giá gói thầu/giá dự toán 959.335.000 đồng và giá trúng thầu 959.335.000 đồng, tiết kiệm 0%. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2042/QĐ-UBND được ông Nguyễn Hoạt ký ngày 17/06/2026. Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày; mã TBMT IB2600442157, kết quả được đăng tải ngày 11/08/2026.

Tại Gói thầu Đường liên Tổ dân phố Hòa Bình – Hòa Phước, thuộc dự án cùng tên, giá gói thầu/giá dự toán là 1.751.000.000 đồng và giá trúng thầu chỉ định cũng là 1.751.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 06/04/2026; kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 09/04/2026 do ông Nguyễn Hoạt ký. Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày.

Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án Nạo vét và sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước, thoát lũ một số tuyến trên địa bàn phường có giá dự toán/giá gói thầu 137.923.000 đồng, giá trúng thầu chỉ định 137.923.000 đồng, tiết kiệm 0%. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 620/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 do ông Nguyễn Hoạt ký; thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày.

Tại Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án Điện chiếu sáng các tuyến hẻm TDP Hòa Do 3, 4, Hòa Do 6A, giá dự toán/giá gói thầu là 102.104.000 đồng và giá trúng thầu chỉ định cũng ở mức 102.104.000 đồng, tương ứng tiết kiệm 0%. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 603/QĐ-UBND được ông Nguyễn Hoạt ký ngày 17/03/2026; thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày.

Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công có giá dự toán/giá gói thầu 1.926.000.000 đồng và giá trúng thầu chỉ định bằng đúng mức này. Tỷ lệ tiết kiệm 0%, thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1402/QĐ-UBND được ông Nguyễn Hoạt ký ngày 24/04/2026.

Một trường hợp khác là Gói thầu Giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Lắp đặt màn hình led hội trường lớn, sảnh chính dãy nhà làm việc Công an TP Cam Ranh. Công trình được triển khai vào năm 2024, trước thời điểm áp dụng mô hình hành chính địa phương mới.

Theo hồ sơ, Quyết định số 2242/QĐ-CATP(CT-HC) ngày 20/11/2024 do ông Cao Xuân Thuấn, Trưởng Công an TP Cam Ranh ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá dự toán/giá gói thầu 2.995.000 đồng, giá trúng thầu chỉ định 2.995.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%; thời gian thực hiện hợp đồng 40 ngày.

Ngoài 9 gói có tỷ lệ tiết kiệm 0%, hai gói còn lại có mức tiết giảm thấp.

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Mầm non Cam Phúc Bắc - Giai đoạn 1 (giải phóng mặt bằng) có giá dự toán/giá gói thầu được duyệt 112.482.000 đồng, giá trúng thầu chỉ định 112.000.000 đồng. Mức tiết kiệm khoảng 0,43%, tương ứng 482.000 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2246/QĐ-UBND được ông Nguyễn Hoạt ký ngày 08/07/2026; thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày. Mã TBMT IB2600445403, kết quả được đăng tải ngày 12/08/2026.

Đối với Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường, giá dự toán/giá gói thầu được duyệt là 1.317.547.000 đồng, giá trúng thầu chỉ định 1.317.000.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,04%, tương ứng 547.000 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1962/QĐ-UBND được ông Nguyễn Hoạt ký ngày 16/06/2026. Mã TBMT IB2600338882; kết quả được đăng tải ngày 02/07/2026.

Một số kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố muộn

Bên cạnh các số liệu về giá trúng thầu, dữ liệu được rà soát cũng cho thấy thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu có khoảng cách đáng kể so với thời điểm phê duyệt.

Theo tài liệu, mục tiêu của việc công khai thông tin đấu thầu là tăng cường sự giám sát của xã hội, nhà thầu và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ sở cho việc phát hiện sai phạm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Theo nội dung tài liệu, điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành quy định kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Qua rà soát các gói thầu nêu trên, có 6 gói được ghi nhận công bố kết quả chậm từ 16 đến 56 ngày. Một số kết quả được đăng tải đồng loạt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong các ngày 11 và 12/08/2026.

Nhiều kết quả lựa chọn nhà thầu đã bị chậm công bố gần hai tháng, trước khi được đăng tải đồng loạt lên e-GP vào ngày 11 -12/08/2026. Nguồn: MSC.

Chuyên gia đề nghị rà soát việc công khai và thương thảo giá

Trao đổi dưới góc độ pháp lý và tính minh bạch trong hoạt động đầu tư công cấp cơ sở, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu chậm từ 16 đến 56 ngày là nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đối chiếu với quy định pháp luật.

Theo luật sư, khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là những căn cứ cần được đối chiếu khi xem xét việc công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu.

Luật sư cũng cho rằng việc công khai thông tin có ý nghĩa trong bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện cho xã hội, các nhà thầu và cơ quan quản lý nhà nước giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn có giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán, việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và giá trúng thầu cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ, quy trình thực tế của từng gói thầu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ là tiết kiệm chi tiêu công, nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng chống thất thoát, lãng phí.

Theo chuyên gia, việc một số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,43%, 0,04% hoặc 0% là những số liệu cần được cơ quan chức năng xem xét, đánh giá trong tổng thể quy trình lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Các số liệu và mốc thời gian trong bài được tổng hợp từ hồ sơ và dữ liệu công khai. Việc đánh giá tính phù hợp của quy trình lựa chọn nhà thầu, hiệu quả tiết kiệm ngân sách, thời điểm công khai kết quả cũng như trách nhiệm của các bên liên quan thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.