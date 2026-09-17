Lâm Đồng: Công ty Đông Hải trúng gói thầu giao thông hơn 3 tỷ tại Đam Rông 1

Gói thầu giao thông nông thôn tại xã Đam Rông 1 chỉ có duy nhất Công ty Đông Hải tham dự và trúng thầu, ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách nhà nước xấp xỉ 1,24%.

Ngày 11/9/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) ban hành Quyết định số 131/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường giao thông từ nhà bà Bằng đến nhà ông Hoàng khu Đồng Tâm. Nguồn vốn thực hiện trích từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Chi tiết quá trình lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 04 có giá dự toán được duyệt là 3.083.427.014 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 3.078.523.760 đồng và chi phí dự phòng 4.903.254 đồng). Dự án do UBND xã Đam Rông 1 quyết định đầu tư theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 22/8/2026, giao Văn phòng HĐND và UBND xã làm chủ đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Biên bản mở thầu ghi nhận thời điểm đóng thầu lúc 08 giờ 06 phút ngày 07/9/2026 chỉ có Công ty TNHH Đông Hải nộp hồ sơ dự thầu với giá 3.050.228.377 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 07/BCDG-XD18 ngày 09/9/2026, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 18 đã thực hiện hiệu chỉnh sai lệch thừa số tiền 4.903.254 đồng (tương ứng phần chi phí dự phòng trong giá gói thầu), xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh là 3.045.325.123 đồng.

Chủ đầu tư sau đó phê duyệt trúng thầu cho Công ty TNHH Đông Hải với giá 3.045.325.123 đồng. So với giá gói thầu, giá trị giảm trừ sau đấu thầu là 38.101.891 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,24%.

Quyết định số 131/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Đông Hải (mã số thuế 5800691387) thành lập và đặt trụ sở tại Thôn Trung Tâm, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng; người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Nguyễn Văn Cảnh.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 14/9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu 24/24 gói thầu từng dự thầu, tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 65,28 tỷ đồng (trong đó các gói thầu trúng với tư cách độc lập đạt khoảng 49,45 tỷ đồng).

Riêng tại bên mời thầu là Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 1, Công ty TNHH Đông Hải đã tham gia và trúng 3/3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 19,26 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá gói thầu đạt 99,02%.

Quy định về bảo đảm cạnh tranh và sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Trao đổi về quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu rộng rãi, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng có ít nhà thầu tham gia, công tác giám sát, hậu kiểm của các cơ quan quản lý chuyên ngành giữ vai trò then chốt nhằm bảo đảm quá trình thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc công khai, minh bạch.

Dưới góc độ quản lý kinh tế, chuyên gia đầu tư công Đào Giang nhấn mạnh: Việc quản lý nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia luôn gắn liền với yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu công. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính về việc tăng cường tiết kiệm trong đấu thầu, trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần chú trọng khâu thương thảo, rà soát dự toán và đàm phán hợp đồng để bảo đảm mục tiêu tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách được giao.