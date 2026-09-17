Cảnh báo lừa đảo trong khu vực bệnh viện, tránh "tiền mất tật mang"

Các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý người bệnh để lừa đảo mua thuốc không rõ nguồn gốc và giả mạo trang mạng, gây nguy hiểm sức khỏe và ảnh hưởng tài chính.

Thời gian qua, lợi dụng tâm lý lo lắng và nhẹ dạ cả tin của người bệnh cùng gia đình, một số đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi chèo kéo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên Bệnh viện và trên không gian mạng.

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như dụ dỗ mua "thần dược", dược liệu không rõ nguồn gốc: Kẻ gian mạo danh là "người nhà bác sĩ", "người quen của dược sĩ" để tiếp cận bệnh nhân tại các khu vực ngồi chờ. Chúng tung tin bịa đặt về các loại "thuốc nam", "tam thất", "dược liệu quý" có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh mãn tính hay ung thư để bán với giá cao.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tung ra những thông tin không có căn cứ về “thuốc nam”, “tam thất”, “dược liệu quý” có khả năng chữa khỏi dứt điểm các bệnh mạn tính, thậm chí ung thư, rồi bán với giá cao.

Đây không chỉ là nguy cơ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu người bệnh tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được bác sĩ chỉ định.

Một thủ đoạn khác được Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo là cò mồi "khám nhanh", "lấy kết quả sớm": Lợi dụng tâm lý mệt mỏi hoặc vội vã của người dân ở xa, các đối tượng hứa dẫn đi khám tắt, chen ngang thứ tự để thu tiền môi giới, sau đó bỏ trốn hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở kém chất lượng bên ngoài;

Và giả mạo Fanpage, Trang thông tin của Bệnh viện: Lập các tài khoản mạng xã hội nhái tên, logo Bệnh viện Bạch Mai nhằm bán thực phẩm chức năng hoặc tư vấn trực tuyến thu phí trái phép.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo người bệnh. Ảnh BV

Để bảo đảm an toàn tài sản và sức khỏe trong quá trình khám, chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều biện pháp, duy trì hệ thống loa phát thanh cảnh báo định kỳ và liên tục tại các khu vực tập trung đông người để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Bệnh viện cũng khuyến cáo người dân và thân nhân, tuân thủ các quy trình chính thức của bệnh viện. Thực hiện đăng ký, đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại các quầy thủ tục của Bệnh viện. Tuyệt đối không giao dịch qua bất kỳ trung gian nào; Thuốc điều trị phải được bác sĩ kê đơn và chỉ mua trực tiếp tại các nhà thuốc chính thức nằm trong khuôn viên Bệnh viện (có bảng hiệu và niêm yết giá công khai).

Trong trường hợp phát hiện người có dấu hiệu nghi vấn, chèo kéo hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người bệnh và thân nhân được khuyến cáo báo ngay cho nhân viên an ninh, bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần nhất.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Bệnh viện Bạch Mai theo số 096 9851616 để được hỗ trợ và phản ánh vi phạm.