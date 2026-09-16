Đấu thầu gói xây lắp hơn 9,2 tỷ tại xã Thạnh Đức Tây Ninh tiết kiệm 3,59%

Ban QLDA xã Thạnh Đức phê duyệt cho liên danh Trường Thịnh TC - An Hồng Nguyên trúng gói thầu hơn 9,2 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 3,59% khi là đơn vị duy nhất tham dự

Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Láng nhựa đường liên ấp đường số 21 ấp Bến Mương và đường tổ 13-15 Rộc A. Đơn vị trúng thầu là liên danh duy nhất nộp hồ sơ tham gia qua mạng.

Chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu "Thi công xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng sau thuế và đảm bảo an toàn giao thông)" thuộc Dự án Láng nhựa đường liên ấp đường số 21 ấp Bến Mương và đường tổ 13-15 Rộc A có số thông báo mời thầu IB2600417395. Gói thầu nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600230353, được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 23/07/2026.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2027. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ông Thái Văn Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2026 (ký số lúc 09:31:13 cùng ngày). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 09 giờ 25 phút ngày 12/08/2026, gói thầu chỉ ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ là Liên danh Láng nhựa đường liên ấp đường số 21 ấp Bến Mương và đường tổ 13-15 Rộc A (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trường Thịnh TC và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên) với giá dự thầu 8.890.681.556 đồng.

Ngày 03/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức ký Quyết định số 120/QĐ-BQLDA (ký số ngày 04/09/2026 lúc 14:25:13) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định căn cứ trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 148/BC-TCG ngày 26/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng và Báo cáo thẩm định số 117/BC-TTĐ ngày 03/09/2026 của Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức.

Theo đó, Liên danh Láng nhựa đường liên ấp đường số 21 ấp Bến Mương và đường tổ 13-15 Rộc A trúng thầu với giá 8.890.681.556 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 9.222.679.701 đồng, giá trị giảm giá đạt 331.998.145 đồng (tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,59%). Hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 270 ngày.

Nguồn: MSC

Quá trình đánh giá và năng lực của hai thành viên liên danh

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 148/BC-TCG ngày 26/08/2026, cuộc thầu có thực hiện quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu. Cụ thể, ngày 20/08/2026, Chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 96-ĐT/CV-CTY trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đề nghị nhà thầu bổ sung, làm rõ tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm. Đến ngày 25/08/2026, nhà thầu đã hoàn tất nội dung bổ sung và được Tổ chuyên gia đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại E-HSMT.

Dữ liệu đấu thầu công khai thể hiện lịch sử tham gia của hai doanh nghiệp trong liên danh:

Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên (mã định danh vn3901131123, thành lập năm 2012, trụ sở tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, người đại diện pháp luật là ông Lê Trường An): Tham gia 125 gói thầu, trúng 78 gói với tổng giá trị hơn 114,2 tỷ đồng. Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp tham gia 118 gói thầu, trúng 71 gói. Đơn vị này từng dự thầu 31 gói do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng làm bên mời thầu và trúng 17 gói với tổng giá trị hơn 34,9 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trường Thịnh TC (mã định danh vn3901314617, trụ sở tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, Giám đốc là ông Nguyễn Văn Cường): Tham gia 66 gói thầu, trúng 39 gói với tổng giá trị hơn 58,2 tỷ đồng. Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp tham gia 59 gói thầu, trúng 32 gói. Doanh nghiệp tham gia 20 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng mời thầu, trúng 8 gói với tổng giá trị hơn 18,1 tỷ đồng.

Quy định về chào hàng cạnh tranh và làm rõ hồ sơ dự thầu

Phân tích về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng được áp dụng cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt với giá trị không quá 10 tỷ đồng. Khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ, quy định hiện hành cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống mở thầu và tiến hành đánh giá hồ sơ theo trình tự.

Tuy nhiên, Điều 4 và Điều 8 Luật Đấu thầu cũng xác định rõ các mục tiêu cốt lõi gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ, tính cạnh tranh trực tiếp về giá giữa các nhà thầu sẽ không diễn ra.

Ngoài ra, việc thực hiện quy trình làm rõ hồ sơ theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc: không làm thay đổi bản chất của nhà thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu. Đồng thời, các văn bản trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.