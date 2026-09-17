TP HCM: Liên danh 2 thành viên trúng gói bảo trì hạ tầng xe buýt hơn 21 tỷ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (trực thuộc Sở Xây dựng TP HCM) đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-TTQLGTCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng xe buýt khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập)" (mã TBMT: IB2600137422).

Nguồn MSC

Gói thầu nằm trong dự toán mua sắm dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2026 – 2028, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (kinh phí duy tu giao thông). Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 817/QĐ-SXD-QLVT ngày 16/03/2026 và được Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cụ thể hóa qua Quyết định số 289/QĐ-TTQLGTCC ngày 23/03/2026 với giá gói thầu 21.458.688.620 đồng.

Theo biên bản mở thầu ngày 28/04/2026 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Liên danh xe buýt Vũng Tàu là đơn vị duy nhất nộp E-HSDT với giá dự thầu 21.393.994.230,324 đồng (không giảm giá), giá trị bảo đảm dự thầu đạt 429.001.000 đồng.

Trải qua quy trình đánh giá của bên mời thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Sài Gòn và thẩm định từ Phòng Kế hoạch Đầu tư, hồ sơ của liên danh đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như đề xuất kỹ thuật. Đơn vị trúng thầu với giá 21.393.994.230,324 đồng; giá trị tiết kiệm cho ngân sách đạt 64.694.389,676 đồng. Hợp đồng áp dụng hình thức đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện kéo dài 33 tháng (đến hết ngày 31/12/2028).

Quy mô và năng lực liên danh trúng thầu

Khối lượng thực hiện của gói thầu bao gồm: kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống chiếu sáng, camera, bảng thông tin điện tử, trạm dừng, nhà chờ xe buýt; duy tu bến bãi, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; tổ chức lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (đứng đầu liên danh): Doanh nghiệp niêm yết trên UPCoM (mã chứng khoán: GTS). Đơn vị đã tham gia 540 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trúng 437 gói), tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt trên 24.662 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An Sepre 24: Đơn vị đảm nhận công tác an ninh trật tự. Doanh nghiệp từng tham gia 207 gói thầu (trúng 94 gói) với tổng giá trị tích lũy đạt hơn 293 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên môn về tính pháp lý và giám sát thi công

Đánh giá về trình tự thủ tục, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định:

"Gói thầu IB2600137422 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Tại thời điểm đóng thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và bên mời thầu tiến hành mở thầu ngay là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Quá trình xét thầu được ghi nhận minh bạch qua hai lần yêu cầu làm rõ, thực hiện đối chiếu bản gốc bảo đảm dự thầu cùng dữ liệu thuế điện tử trước khi ban hành quyết định phê duyệt."

Ở góc độ quản lý thực hiện, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý:

"Việc công khai đầy đủ các bước trên Hệ thống e-GP bám sát đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ cương và minh bạch trong đấu thầu. Do gói thầu là dịch vụ phi tư vấn thực hiện trong 33 tháng theo đơn giá điều chỉnh, hiệu quả nguồn vốn sẽ phụ thuộc mật thiết vào công tác hậu kiểm. Chủ đầu tư cần duy trì tuần tra hiện trường định kỳ, nghiệm thu chặt chẽ theo khối lượng thực tế để bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng xe buýt phục vụ người dân."