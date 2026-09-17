TP HCM: Hoàng Khương trúng gói xây lắp tại Trung Mỹ Tây, tiết kiệm 1,48%

Ban QLDA ĐTXD phường Trung Mỹ Tây vừa phê duyệt Công ty Hoàng Khương trúng gói thầu xây lắp trụ sở với giá hơn 25,45 tỷ, ghi nhận mức tiết kiệm khoảng 1,48%

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây (TP HCM) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp công trình trụ sở cơ quan hành chính trên địa bàn. Nhà thầu được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Khương.

Giá trúng thầu giảm 1,48% so với giá dự toán

Theo Quyết định số 210/QĐ-QLDA do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây Phan Cường ký ngày 08/09/2026, Công ty TNHH Hoàng Khương được phê duyệt trúng "Gói thầu - Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình" (Mã TBMT: IB2600434939-00). Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Xây dựng trụ sở UBND phường Trung Mỹ Tây, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt ở mức 25.841.286.611 đồng. Công ty TNHH Hoàng Khương trúng thầu với giá 25.457.735.094 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trị giảm trừ đạt 383.551.517 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,48%. Trước đó, tại thời điểm mở thầu công khai ngày 26/08/2026, giá dự thầu của Công ty TNHH Hoàng Khương là 25.513.146.370 đồng. Mức giảm thêm 55.411.276 đồng được ghi nhận sau quá trình đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng ngày 07/09/2026 giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Về quy trình triển khai, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-QLDA ngày 27/07/2026 gồm 09 gói thầu (01 gói xây lắp chính và 08 gói tư vấn, phi tư vấn phụ trợ). Đến ngày 08/08/2026, Phó Giám đốc Phạm Quý Vị ký Quyết định số 180/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) theo ủy quyền số 273/GUQ-QLDA ngày 07/08/2026 của Giám đốc Ban.

Đơn vị lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Mỹ.

Nguồn: MSC

Đối thủ cạnh tranh không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 26/08/2026 ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ tham dự:

Công ty TNHH Hoàng Khương: Giá dự thầu 25.513.146.370 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn: Giá dự thầu 25.635.471.403 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 262/2026/BCĐG-HT do Tổ chuyên gia Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh lập ngày 28/08/2026, hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật do thiếu sót các tài liệu:

Hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư, vật liệu theo bảng đặc tính kỹ thuật vật liệu, thiết bị chính;

Bảng tự so sánh về chất lượng của hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT;

Bản vẽ thuyết minh biện pháp bố trí mặt bằng thi công trên cơ sở bản vẽ thiết kế được duyệt;

Bản vẽ biện pháp thi công phần khung và hoàn thiện theo nội dung gói thầu;

Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa thiết bị;

Bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu đưa vào gói thầu;

Tài liệu chứng minh hợp tác với đơn vị xử lý rác thải để xử lý chất thải công trình;

Bản vẽ thoát hiểm khi có sự cố cháy thuộc biện pháp phòng cháy, chữa cháy;

Đề xuất thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng (hoặc theo chế độ nhà sản xuất), kế hoạch cung cấp dịch vụ sau bán hàng và cam kết bảo hành, sửa chữa tại địa chỉ trực tiếp sử dụng tài sản;

Thuyết minh về kế hoạch bảo hành, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế trong thời gian tối đa 48 giờ và cam kết thời gian có mặt sửa chữa, khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

Đề xuất khả thi về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với tiến độ cung cấp;

Cam kết không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu, thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Do nhà thầu An Gia Nguyễn không vượt qua bước kỹ thuật, tổ chuyên gia không tiến hành làm rõ phần năng lực kinh nghiệm (vốn cũng ghi nhận thiếu tài liệu chứng minh cấp công trình của hợp đồng tương tự).

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thì không cần xếp hạng. Công ty TNHH Hoàng Khương là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu kỹ thuật, tiến vào giai đoạn đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng và được phê duyệt trúng thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Hoàng Khương thành lập ngày 26/12/2005 (mã số thuế: 0304174103), có địa chỉ trụ sở tại đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TP.HCM, do ông Lê Thanh Nhã làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 65 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 19 gói và 02 gói bị hủy (tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 67,69%). Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 750.368.804.580 đồng, gồm 240.738.285.143 đồng với tư cách độc lập và 509.630.519.437 đồng trong vai trò liên danh. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử đạt khoảng 98,15%.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây, trước gói thầu xây dựng trụ sở, ngày 23/06/2026, Công ty TNHH Hoàng Khương từng trúng gói thầu "Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh" thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá trúng thầu 4.131.583.548 đồng.

Quy định pháp luật về lập và đánh giá E-HSMT

Trao đổi về cơ sở pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định: Hồ sơ mời thầu phải bảo đảm tính công khai, minh bạch; không đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trong E-HSMT phải phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Về quy trình làm rõ E-HSDT, theo khoản 6 Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá và làm rõ hồ sơ phải bám sát quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành; công tác làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu cũng như giá dự thầu. Việc xây dựng và tổ chức đánh giá hồ sơ mời thầu cần bảo đảm tính khách quan, nhất quán với các yêu cầu đã công khai.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.