Khánh Hòa: Thanh Tùng Ninh Thuận trúng thầu trường học hơn 3,9 tỷ tại Xuân Hải

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải (Khánh Hòa) Trần Đình Phan đã ký Quyết định số 173/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + nhà tạm để ở và điều hành thi công thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã.
Tiết kiệm hơn 6% trong gói thầu nâng cấp trường học
Dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã được Chủ tịch UBND xã Xuân Hải Nguyễn Trúc Hòa phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 với tổng mức đầu tư hơn 5,34 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên và Trường Tiểu học & THCS Mai Thúc Loan, bảo đảm điều kiện dạy học và hướng đến tiêu chuẩn quốc gia. Gói thầu số 06 là phần việc xây lắp chính, được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải Trần Đình Phan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 152/QĐ-BQLDA và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 156/QĐ-BQLDA. Nguồn vốn thực hiện trích từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 2) của địa phương.
Tại Quyết định số 173/QĐ-BQLDA, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận (mã số thuế: 4500575846; địa chỉ trụ sở tại thôn An Xuân, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa). Giá trúng thầu được xác định là 3.974.103.827 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 4.234.135.891 đồng, giảm 260.032.064 đồng, tương ứng 6,14%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 150 ngày.
Dù gói thầu số 06 được thông báo mời thầu công khai qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mã E-TBMT IB2600485382 dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, biên bản mở thầu ngày 04/9/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 68/BCĐG-APĐ do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt lập và Báo cáo thẩm định số 08/2026/BCTĐ-ĐLNT của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, hồ sơ dự thầu của nhà thầu Thanh Tùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực tài chính.
Năng lực nhà thầu
Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu có mối quan hệ công việc thường xuyên và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các cơ quan quản lý trên địa bàn xã.
Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 14/9/2026, tại Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải, nhà thầu từng tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3 gói với tổng giá trị xấp xỉ 7,88 tỷ đồng. Tại Phòng Kinh tế xã Xuân Hải, đơn vị này tham gia 3 gói thầu và cũng trúng toàn bộ 3 gói với giá trị gần 1,58 tỷ đồng. Trên phạm vi rộng hơn, nhà thầu đã tham gia 93 gói thầu trên cả nước, trúng 81 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 174,4 tỷ đồng.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, "việc gói thầu xây lắp trường học tại xã Xuân Hải đạt mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 6,14% là kết quả kinh tế tích cực, phù hợp với định hướng quản lý chi phí đầu tư công và chỉ đạo tăng cường hiệu quả đấu thầu tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thực tế chỉ có một nhà thầu địa phương nộp hồ sơ tham dự đòi hỏi chủ đầu tư phải nêu cao tinh thần cạnh tranh theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15. Quá trình triển khai thi công cần được giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng vật tư nhằm bảo đảm sự an toàn tối đa cho công trình giáo dục phục vụ học sinh trên địa bàn".
QUY ĐỊNH VỀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU, GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 349/2026/NĐ-CP
Theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15), nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng các điều kiện về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ giảm giá thấp nhất (đối với phương pháp giá thấp nhất) và giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. Trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ tính khả thi và hợp lý của giá chào để làm căn cứ xét duyệt.
Đặc biệt, nhằm nâng cao tính minh bạch và siết chặt kỷ cương quản lý, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trọng yếu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:
Thứ nhất, về xử lý tình huống trong đấu thầu, khoản 5 Điều 16 Nghị định số 349/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 34 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) quy định rõ: Khi phát sinh các tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu), chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định xử lý trên cơ sở bảo đảm tuyệt đối nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Thứ hai, về tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu, Điều 14 Nghị định số 349/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 132 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) quy định cơ quan giám sát thường xuyên (đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về đấu thầu, Sở Tài chính) có trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kịp thời thông báo cho chủ đầu tư về các dấu hiệu bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế hoặc tiến độ thực hiện gói thầu. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan giám sát có quyền yêu cầu chủ đầu tư rà soát, xử lý và báo cáo, hoặc thành lập Đoàn giám sát để kiểm tra theo vụ việc.
Thứ ba, Điều 3 Nghị định số 349/2026/NĐ-CP (sửa đổi khoản 2 Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) quy định chủ đầu tư bắt buộc phải cập nhật tiến độ thực tế thực hiện hợp đồng khi hoàn thành các mốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời cập nhật toàn bộ thông tin thay đổi, phát sinh về danh sách, phạm vi công việc và tỷ lệ sử dụng nhà thầu phụ (nếu có). Quy định này kết hợp cùng khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) ràng buộc trách nhiệm pháp lý toàn diện của chủ đầu tư trước pháp luật và người có thẩm quyền về tiến độ, chất lượng và hiệu quả gói thầu.