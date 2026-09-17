Khánh Hòa: Thanh Tùng Ninh Thuận trúng thầu trường học hơn 3,9 tỷ tại Xuân Hải

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải (Khánh Hòa) Trần Đình Phan đã ký Quyết định số 173/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + nhà tạm để ở và điều hành thi công thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã.

Tiết kiệm hơn 6% trong gói thầu nâng cấp trường học

Dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã được Chủ tịch UBND xã Xuân Hải Nguyễn Trúc Hòa phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 với tổng mức đầu tư hơn 5,34 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên và Trường Tiểu học & THCS Mai Thúc Loan, bảo đảm điều kiện dạy học và hướng đến tiêu chuẩn quốc gia. Gói thầu số 06 là phần việc xây lắp chính, được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải Trần Đình Phan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 152/QĐ-BQLDA và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 156/QĐ-BQLDA. Nguồn vốn thực hiện trích từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 2) của địa phương.

Tại Quyết định số 173/QĐ-BQLDA, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận (mã số thuế: 4500575846; địa chỉ trụ sở tại thôn An Xuân, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa). Giá trúng thầu được xác định là 3.974.103.827 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 4.234.135.891 đồng, giảm 260.032.064 đồng, tương ứng 6,14%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 150 ngày.

Quyết định số 173/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Dù gói thầu số 06 được thông báo mời thầu công khai qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mã E-TBMT IB2600485382 dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, biên bản mở thầu ngày 04/9/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 68/BCĐG-APĐ do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt lập và Báo cáo thẩm định số 08/2026/BCTĐ-ĐLNT của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, hồ sơ dự thầu của nhà thầu Thanh Tùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực tài chính.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu có mối quan hệ công việc thường xuyên và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các cơ quan quản lý trên địa bàn xã.

Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 14/9/2026, tại Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải, nhà thầu từng tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3 gói với tổng giá trị xấp xỉ 7,88 tỷ đồng. Tại Phòng Kinh tế xã Xuân Hải, đơn vị này tham gia 3 gói thầu và cũng trúng toàn bộ 3 gói với giá trị gần 1,58 tỷ đồng. Trên phạm vi rộng hơn, nhà thầu đã tham gia 93 gói thầu trên cả nước, trúng 81 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 174,4 tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, "việc gói thầu xây lắp trường học tại xã Xuân Hải đạt mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 6,14% là kết quả kinh tế tích cực, phù hợp với định hướng quản lý chi phí đầu tư công và chỉ đạo tăng cường hiệu quả đấu thầu tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thực tế chỉ có một nhà thầu địa phương nộp hồ sơ tham dự đòi hỏi chủ đầu tư phải nêu cao tinh thần cạnh tranh theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15. Quá trình triển khai thi công cần được giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng vật tư nhằm bảo đảm sự an toàn tối đa cho công trình giáo dục phục vụ học sinh trên địa bàn".