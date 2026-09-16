Cảnh báo thu hồi máy sấy Wantefully vì nguy cơ điện giật

Theo Vietq.vn, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) ngày 10/9 thông báo thu hồi khoảng 2.295 máy sấy tạo kiểu tóc Wantefully do Guang Zhou, Trung Quốc sản xuất. Nguyên nhân là sản phẩm không đáp ứng quy định liên bang đối với máy sấy tóc khi thiếu thiết bị bảo vệ tích hợp trong trường hợp thiết bị bị ngâm hoặc rơi vào nước.

Theo CPSC, khi máy sấy vẫn cắm điện và rơi xuống nước, việc thiếu cơ chế bảo vệ có thể dẫn đến điện giật, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Sản phẩm còn có nguy cơ quá nhiệt và gây bỏng. Đến thời điểm công bố thu hồi, đã ghi nhận một trường hợp máy sấy quá nóng và nóng chảy, song chưa có báo cáo về thương tích.

Khoảng 2.295 máy sấy kiêm lược tạo kiểu tóc Wantefully bán trực tuyến trên Amazon tại Mỹ bị thu hồi do nguy cơ giật điện. Ảnh minh họa/Nguồn vietq

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm Wantefully 2 in 1 Hair Dryer & Styler, One Step Hair Dryer Brush Straightner và Negative Ion Electric Hot Air Blow Dryer Comb, cùng mang mã XR-8801. Máy có màu đen, thiết kế dạng lược bàn chải với các chi tiết sọc màu hồng và ba mức nhiệt. Trên bao bì có chữ “XRUI” và mã XR-8801.

Số sản phẩm này được bán trực tuyến trên Amazon từ tháng 2 đến tháng 3/2026 với giá khoảng 30 USD. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng rút phích cắm và ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi. Để nhận hoàn tiền đầy đủ, người mua cần liên hệ Guang Zhou, cắt dây nguồn và cung cấp hình ảnh chứng minh sản phẩm đã được vô hiệu hóa theo hướng dẫn.

Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy các mẫu máy sấy Wantefully thuộc diện thu hồi được phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng có thể mua hàng trực tiếp từ các nền tảng thương mại điện tử và người bán xuyên biên giới, người đang sử dụng sản phẩm mang mã XR-8801 nên kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, đối chiếu với cảnh báo thu hồi và ngừng sử dụng nếu sản phẩm trùng khớp. Với các thiết bị điện dùng trong môi trường có độ ẩm cao như máy sấy tóc, người tiêu dùng cũng cần đặc biệt lưu ý các yêu cầu về an toàn điện, nguồn gốc sản phẩm và cảnh báo của nhà sản xuất, thay vì chỉ dựa vào giá bán hoặc quảng cáo trên nền tảng trực tuyến.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo an toàn đối với sản phẩm máy sấy tóc bị thu hồi tại nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu (EC), Cộng hòa Pháp đã ban hành thông báo thu hồi đối với sản phẩm máy sấy tóc đa năng “5 trong 1” (bàn chải hơi nóng dùng để uốn và duỗi tóc). Sản phẩm được chào bán trực tuyến, trong đó có trên nền tảng Shein (mã sản phẩm: sv2410116180859659).

Sản phẩm nêu trên được xác định không đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị Điện áp Thấp (Low Voltage Directive) của Liên minh châu Âu. Nguy cơ mất an toàn được cảnh báo là nguy cơ điện giật, do lớp cách điện giữa các dây dẫn bên trong và các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị không bảo đảm, có thể khiến người sử dụng tiếp xúc với các phần mang điện.

Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi sản phẩm từ người tiêu dùng cuối, đồng thời gỡ bỏ sản phẩm khỏi các nền tảng thương mại điện tử có liên quan.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo: Chủ động rà soát, kiểm tra các sản phẩm đã và đang sử dụng, đặc biệt là đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị điện, điện tử và các sản phẩm có chứa hóa chất, dược chất được mua từ nước ngoài hoặc qua các sàn thương mại điện tử quốc tế; Đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm (tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, số lô…) với các thông báo cảnh báo, thu hồi đã được công bố bởi cơ quan chức năng trong và ngoài nước; Ngừng sử dụng ngay đối với các sản phẩm có dấu hiệu mất an toàn hoặc thuộc danh sách bị cảnh báo, thu hồi; Thực hiện tiêu hủy sản phẩm hoặc liên hệ với đơn vị bán hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất để được hướng dẫn xử lý, thu hồi theo quy định (nếu có); Thận trọng khi sử dụng các sản phẩm có nguy cơ cao như đồ chơi có thể gây hóc, nghẹt; thiết bị điện, điện tử có nguy cơ cháy, nổ hoặc điện giật; sản phẩm chứa hoạt chất hóa học có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe; đồng thời bảo quản các sản phẩm này ngoài tầm với của trẻ em; Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn và có đầy đủ thông tin về nhãn hàng hóa, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo rủi ro và chính sách bảo hành.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo an toàn và thu hồi sản phẩm từ các cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện, phòng tránh các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sử dụng hàng hóa.