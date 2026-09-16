Cần Thơ: Xây dựng Năm Bạn trúng gói thầu lộ Quang Phong sau khi giảm giá 15%

Gói thầu Tuyến lộ Quang Phong trị giá 3,61 tỷ đồng có 5 nhà thầu tham dự. Xây dựng Năm Bạn thắng thầu sau khi giảm giá 15%, tiết kiệm hơn 600 triệu đồng

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến lộ Quang Phong có mã thông báo mời thầu IB2600438218, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600247823. Dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và tiền sử dụng đất, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Giá gói thầu và giá dự toán được phê duyệt ở mức 3.609.894.000 đồng theo Quyết định số 105/QĐ-PKT ngày 05/08/2026 do ông Chung Thành Cương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phương Bình ký ban hành. Trước đó, ngày 12/08/2026, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-PKT để điều chỉnh, đính chính tên dự án trên hệ thống.

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

Biên bản mở thầu lúc 09:00 ngày 19/08/2026 ghi nhận 05 nhà thầu tham dự. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 01/BCĐG-MN ngày 27/08/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng Miền Nam thể hiện cả 05 đơn vị đều đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Thứ bậc xếp hạng tài chính cụ thể như sau:

Hạng I: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn có giá dự thầu ban đầu là 3.539.479.947 đồng; sau khi áp dụng thư giảm giá 15% (tương ứng giảm 530.921.992 đồng), giá dự thầu xác định là 3.008.557.954 đồng.

Hạng II: Liên danh Tuyến lộ Quang Phong có giá dự thầu 3.009.272.800 đồng, chênh lệch 714.845 đồng (tương đương 0,019% giá gói thầu) so với đơn vị xếp đầu.

Hạng III: Công ty TNHH Xây dựng Cường Tiến Đạt với giá dự thầu 3.168.179.958 đồng.

Hạng IV: Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Thương mại Công Thành có giá dự thầu sau khi giảm giá 6,6% là 3.251.472.843 đồng.

Hạng V: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP với giá dự thầu 3.365.165.108 đồng.

Nguồn: MSC

Làm rõ hồ sơ và phê duyệt trúng thầu

Trong quá trình đánh giá, Tổ chuyên gia đã yêu cầu làm rõ hồ sơ về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu đối với nhà thầu xếp thứ nhất qua Công văn số 01/CVLR-MN ngày 20/08/2026 và Công văn số 81/PKT ngày 21/08/2026 của Phòng Kinh tế xã Phương Bình.

Sau khi nhà thầu nộp bổ sung tài liệu đạt yêu cầu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Khôi HG hoàn thành Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐK-MKHG ngày 29/08/2026.

Đến ngày 04/09/2026 (ký số ngày 07/09/2026), ông Chung Thành Cương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phương Bình đã ký Quyết định số 123/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn. Giá trúng thầu là 3.008.558.000 đồng, giảm 601.336.000 đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 16,65%. Ngoài gói thầu xây lắp này, dự án còn 06 gói thầu tư vấn phụ trợ có quy mô từ 3.899.000 đồng đến 113.136.000 đồng, đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Nguồn: MSC

Dữ liệu năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Năm Bạn (mã định danh: vn6300089987) thành lập ngày 21/03/2008, có trụ sở tại Số 113, Ấp Hoà Phụng B, Xã Hòa An, Thành phố Cần Thơ, do ông Trương Hoàng Khai làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp tham gia khoảng 113 gói thầu trên cả nước và trúng 56 gói với tổng giá trị hơn 226 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh).

Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2026, đơn vị liên tiếp trúng nhiều gói thầu hạ tầng giao thông nông thôn tại Cần Thơ, tiêu biểu như: gói thầu Tuyến GTNT kênh Bà Đầm A do Ban Quản lý dự án xã Xà Phiên mời thầu (liên danh phụ, giá 6,413 tỷ đồng); gói thầu Kênh 10 Thước (7,329 tỷ đồng) và gói thầu Kênh Xẻo Trầu (11,169 tỷ đồng) do Phòng Kinh tế xã Tân Bình mời thầu; gói thầu Cầu Chữ Y tại xã Trường Long Tây (3,233 tỷ đồng); cùng một số gói thầu do Phòng Kinh tế xã Hoà An, Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp làm chủ đầu tư.

Quy định về giám sát thực hiện hợp đồng khi giảm giá

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu hiện hành cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt trọng tâm vào 05 mục tiêu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc gói thầu thu hút nhiều đơn vị độc lập tham gia và vượt qua bước đánh giá kỹ thuật phản ánh tính cạnh tranh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo định hướng Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Mức tiết kiệm 16,65% giúp giảm chi phí trực tiếp cho ngân sách địa phương, phù hợp với chủ trương tối ưu hóa chi phí đầu tư công theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp trúng thầu áp dụng mức giảm giá sâu, pháp luật cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong khâu thực thi. Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu và Điểm d Khoản 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg, chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, quản lý nghiêm ngặt khâu kiểm định nguồn gốc vật tư, vật liệu đầu vào và nghiệm thu khối lượng để bảo đảm chất lượng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.