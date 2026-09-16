Đồng Nai: Gói xây lắp trường TH An Lợi giá 16,5 tỷ tiết kiệm 82,9 triệu đồng

Dự án xây mới phòng học Trường Tiểu học An Lợi ghi nhận duy nhất Liên danh Trường An Lợi dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 16,5 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.

Dự án xây dựng phòng học Trường Tiểu học An Lợi có quy mô hơn 16,5 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.



Chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Theo Quyết định số 196/QĐ-PVHXH ngày 08/9/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội xã An Phước, Trưởng phòng Quản Thế Nhân đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc dự án "Xây mới 12 phòng học tại điểm trường chính và 4 phòng học tại điểm trường phụ Trường Tiểu học An Lợi".

Dự án có Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được UBND xã An Phước phê duyệt tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND (do Phó Chủ tịch UBND xã Phan Công Minh ký thay Chủ tịch xã), tổng mức đầu tư 21.831.475.684 đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã (nguồn thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất), nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tại địa phương.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 175/QĐ-VHXH và E-HSMT số IB2600478601:

Giá dự toán gói thầu: 16.584.436.226 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Đơn vị thẩm định: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê.

E-HSMT được phát hành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/08/2026 đến ngày 03/09/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất 01 đơn vị tham dự là Liên danh Trường An Lợi (gồm Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh và Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng).

Tại Quyết định số 196/QĐ-PVHXH, Liên danh Trường An Lợi được phê duyệt trúng thầu với giá 16.501.514.044 đồng. So với giá gói thầu 16.584.436.226 đồng, giá trị giảm trừ sau đấu thầu là 82.922.182 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,5%.

Quyết định số 196/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận thông tin về hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu:

Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh (MST: 3602126622; trụ sở tại xã Trảng Bom): Tính đến ngày 13/9/2026, doanh nghiệp tham gia 16 gói thầu, trúng 15 gói với tổng giá trị hơn 176,93 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,89%.

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng (MST: 3603530972; trụ sở tại phường Trấn Biên): Đến ngày 13/9/2026, công ty tham gia 60 gói thầu, trúng 49 gói với tổng giá trị hơn 226,17 tỷ đồng.

Hệ thống cũng ghi nhận Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng từng tham gia khoảng 9 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa làm bên mời thầu/tư vấn (trong đó trúng 6 gói với tổng giá trị hơn 46,40 tỷ đồng). Tại gói thầu xây lắp Trường Tiểu học An Lợi lần này, Công ty Đăng Khoa tiếp tục đảm nhiệm công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Yêu cầu về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành đặt ra nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng có quy mô vốn lớn nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền và chủ đầu tư được quy định rõ tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu 2023.

Trước đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu đã yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, kiểm tra các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, không để phát sinh tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Đồng thời, văn bản chỉ đạo từ Bộ Tài chính cũng thường xuyên lưu ý các chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập, thẩm định dự toán và đẩy mạnh thương thảo giá nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.