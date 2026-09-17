Tây Ninh: Công ty Gia Long trúng gói thầu xây dựng hơn 5,6 tỷ đồng tại xã Tân Biên

Không đối thủ cạnh tranh, Công ty Gia Long một mình dự và trúng gói thầu đường số 2 xã Tân Biên, mang lại giá trị tiết giảm cho ngân sách hơn 39,4 triệu

Ban Quản lý dự án xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp mặt đường + cống thoát nước + vỉa hè đường số 2 ấp 6, xã Tân Biên. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Gia Long với giá trúng thầu hơn 5,67 tỷ đồng.

Quy trình tổ chức và kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án Nâng cấp mặt đường + cống thoát nước + vỉa hè đường số 2 ấp 6, xã Tân Biên được UBND xã Tân Biên phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 và phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 6) tại Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày 11/08/2026. Nguồn vốn thực hiện kết hợp từ ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã.

Ngày 12/08/2026, ông Lê Hoàng Vũ - Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên đã ký Quyết định số 1179/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án với tổng mức kinh phí các gói thầu là 5.920.586.635 đồng.

Trong đó, Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng có giá gói thầu được duyệt là 5.718.464.331 đồng; áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện 90 ngày.

Đến ngày 14/08/2026, Ban Quản lý dự án xã Tân Biên ban hành Quyết định số 1190/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN. Thông báo mời thầu điện tử (E-TBMT) số IB2600448634 được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 11:31 ngày 14/08/2026, đóng và mở thầu vào lúc 15:00 ngày 25/08/2026.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15:15 ngày 25/08/2026, có 01 đơn vị nộp E-HSDT là Công ty TNHH Gia Long. Doanh nghiệp tham gia độc lập với giá dự thầu 5.678.975.228 đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 70.000.000 đồng theo hình thức thư bảo lãnh ngân hàng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 402/BC-TCG/KHTN ngày 26/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN (gồm bà Phạm Thị Kim Khoa - Tổ trưởng và ông Nguyễn Phi Dũng - Thành viên), hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Gia Long được đánh giá đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có 01 nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu, tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng mà kiến nghị chủ đầu tư mời doanh nghiệp vào đối chiếu tài liệu theo quy định.

Ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên Lê Hoàng Vũ đã ký Quyết định số 1282/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (hoàn tất ký số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 16:51:24 ngày 07/09/2026). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Gia Long với giá 5.678.975.000 đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, hợp đồng trọn gói.

So với giá gói thầu 5.718.464.331 đồng, giá trúng thầu giảm 39.489.331 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 0,69%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, Công ty TNHH Gia Long (mã định danh: vn3900887069) có trụ sở tại số 8A, Hẻm 204, Quốc Lộ 22B, Khu Phố Hiệp Trường, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh; thành lập ngày 01/04/2010. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Hồng Quân. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng công cộng.

Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 195 gói thầu; trong đó trúng 77 gói, trượt 101 gói, 5 gói chưa có kết quả và 12 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt 150.963.858.372 đồng. Trong đó:

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 129.333.042.109 đồng.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh: 21.630.816.263 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 95,32%.

Trước đó, Công ty TNHH Gia Long từng trúng nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tiêu biểu như:

Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án phường An Tịnh: giá trúng thầu 2.326.218.708 đồng (ngày 08/08/2026).

Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen: giá trúng thầu 1.566.474.000 đồng (ngày 03/08/2026).

Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Truông Mít: giá trúng thầu 2.295.016.648 đồng (ngày 23/07/2026).

Gói Thi công xây lắp công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh: giá trúng thầu 5.092.722.000 đồng (ngày 14/07/2026).

Ý kiến chuyên gia pháp lý

Phân tích về quy trình tổ chức đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng áp dụng đối với các gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, bên mời thầu được phép mở thầu ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tiến hành đánh giá. Nếu nhà thầu duy nhất này vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và đáp ứng năng lực, bên mời thầu không phải thực hiện bước xếp hạng mà tiến hành đối chiếu tài liệu và trình phê duyệt kết quả theo trình tự luật định.

Luật sư Hương lưu ý thêm, dù pháp luật cho phép xử lý tình huống chỉ có 01 nhà thầu tham dự, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công vẫn luôn phải bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.