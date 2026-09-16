Tây Ninh: Công ty Tấn Uyên trúng gói thầu chợ tạm Long Hoa hơn 5,48 tỷ đồng

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói “Thi công chợ tạm” tại phường Long Hoa chỉ có một nhà thầu dự và trúng, với giá 5,48 tỷ đồng, tiết kiệm 2,01%

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho gói thầu số 10 "Thi công chợ tạm" thuộc Dự án "Chợ Long Hoa (Khu A-B)" tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Công trình nhằm hình thành khu kinh doanh tạm thời phục vụ tiểu thương trong thời gian triển khai dự án chính, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.

Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu được triển khai trên cơ sở Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 03/12/2024, Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 1513/QĐ-UBND ngày 31/07/2025 và Quyết định số 8711/QĐ-UBND ngày 22/05/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Về phía chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1721/QĐ-BQLDA ngày 28/05/2026 và Quyết định số 1850/QĐ-BQLDA ngày 04/06/2026 về phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó:

Ngày 24/08/2026, dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 3344/QĐ-BQLDA. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3509/QĐ-BQLDA ngày 08/09/2026.

Ngày 25/08/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Thị Ngọc Vui ký Quyết định số 3352/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) trên cơ sở Báo cáo thẩm định E-HSMT số 634/BC-KHTĐ của Tổ thẩm định. Thông báo mời thầu (mã E-TBMT: IB2600482377-00, kế hoạch LCNT: PL2600150148) được đăng tải công khai cùng ngày.

Kết quả đánh giá và phê duyệt trúng thầu

Biên bản mở thầu ghi nhận hoàn thành lúc 15:07 ngày 04/09/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên.

Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN (theo Hợp đồng tư vấn số 25/2026/HĐTV-LHSMT ký ngày 22/06/2026). Tổ chuyên gia gồm bà Phạm Thị Kim Khoa (Tổ trưởng), ông Nguyễn Phi Dũng và ông Lê Minh Trí (thành viên) lập Báo cáo đánh giá E-HSDT số 412/BC-TCG/KHTN ngày 07/09/2026, xác định hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật.

Sau khi hoàn tất Biên bản đối chiếu tài liệu số 01/BBĐCTL ngày 09/09/2026 và Báo cáo thẩm định số 696/BC-KHTĐ của Phòng Kế hoạch - Thẩm định, ngày 10/09/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Thị Ngọc Vui ký Quyết định số 3565/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên.

Giá trúng thầu: 5.483.362.348 đồng.

Giá dự toán gói thầu: 5.595.893.864 đồng.

Giá trị giảm giá: 112.531.516 đồng (tiết kiệm 2,01%).

Loại hợp đồng & tiến độ: Hợp đồng trọn gói trong 75 ngày (gồm 45 ngày thi công hiện trường tính từ ngày có thông báo khởi công; 30 ngày hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao công trình và dự phòng phát sinh khách quan).

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên (mã số thuế: 3901219459) do ông Võ Ngọc Đức làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, trụ sở tại số 59 đường Trần Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Thành lập từ tháng 3/2016, doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng xây lắp công trình dân dụng, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận đến tháng 9/2026, đơn vị đã tham gia khoảng 87 gói thầu, trúng 50 gói và trượt 37 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt 174.000.005.921 đồng (độc lập: 115.078.315.435 đồng; liên danh: 58.921.690.486 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,83%.

Từ tháng 07/2026 đến nay, doanh nghiệp được phê duyệt trúng các gói thầu:

Gói thầu Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức làm chủ đầu tư: 16.236.167.802 đồng (ngày 04/09/2026).

Gói thầu Thi công xây lắp do Ban Quản lý dự án phường Hòa Thành làm chủ đầu tư: 6.649.558.483 đồng (ngày 26/08/2026).

Gói thầu Thi công xây dựng do Phòng Kinh tế - UBND xã Tân Thành làm chủ đầu tư: 7.530.768.980 đồng (ngày 21/07/2026).

Gói thầu Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án phường Bình Minh làm chủ đầu tư: 14.539.401.774 đồng (ngày 10/07/2026).

Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư: 3.226.796.170 đồng (ngày 09/07/2026).

Gói thầu Thi công xây dựng do Ban Quản lý Dự án xã Tân Đông làm chủ đầu tư: 7.356.667.022 đồng (ngày 03/07/2026).

Căn cứ pháp lý về quy trình mở thầu

Phân tích về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) viện dẫn: Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, mục tiêu của hoạt động đấu thầu qua mạng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Theo luật sư Lập, đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật quy định bên mời thầu được phép mở thầu ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tiến hành đánh giá. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá dự thầu không vượt giá gói thầu được duyệt, việc chủ đầu tư đối chiếu tài liệu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, việc khảo sát thị trường, lập dự toán và xây dựng HSMT minh bạch, không đưa ra rào cản kỹ thuật tiếp tục là yêu cầu quan trọng nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh.

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