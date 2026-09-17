Để không biến mình thành nạn nhân tiếp theo của các cơ sở thẩm mỹ "ma"

Các vụ khởi tố liên tiếp về thẩm mỹ không phép cho thấy mức độ nguy hiểm, khuyến cáo người dân chỉ làm đẹp tại cơ sở uy tín, được cấp phép.

Chỉ vì lợi nhuận, nhiều chủ cơ sở thẩm mỹ, spa đã bất chấp pháp luật và tính mạng con người, biến những dịch vụ xâm lấn phức tạp thành "miếng mồi" lừa đảo tinh vi.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội khởi tố 6 đối tượng mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội) tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về biến tướng nguy hiểm của dịch vụ làm đẹp "chui".

Tại cơ sở Julia Aesthetic do L. (SN 1996) làm chủ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 nhân viên đang trực tiếp gây tê, hút mỡ cho khách hàng. Điều đáng phẫn nộ là toàn bộ những "bác sĩ", "kỹ thuật viên" này đều không có bằng cấp chuyên môn lẫn chứng chỉ hành nghề y tế. Hút mỡ và gây tê là các thủ thuật đại phẫu nguy hiểm, bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện đạt chuẩn để đảm bảo an toàn. Việc những kẻ không tay nghề ngang nhiên cầm dao kéo, kim tiêm xâm lấn cơ thể khách hàng không chỉ coi thường pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

Việc Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) ngày 28/8/2026 là đòn trừng phạt nghiêm khắc, thể hiện sự quyết liệt trong việc loại bỏ "rác" thẩm mỹ khỏi đời sống xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với L.T.T - chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Ảnh bocongan.gov.vn

Hàng loạt cơ sở "núp bóng" viện thẩm mỹ bị khởi tố

Julia Aesthetic không phải là trường hợp duy nhất. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc tương tự với kịch bản tinh vi không kém.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera" do Nguyễn Minh Trí làm chủ. Cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh và không có nhân sự chuyên môn, nhưng vẫn tổ chức các dịch vụ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. Nhóm đối tượng đã quảng cáo sai sự thật, cho nhân viên giả danh bác sĩ và sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc để tiêm cho khách nhằm trục lợi bất chính hơn 676 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Các đối tượng này lập ra các "Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp", giả danh bác sĩ từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội để tư vấn điều trị phụ khoa, thẩm mỹ. Để giăng bẫy nạn nhân, chúng tung ra các gói dịch vụ "giá rẻ" từ 199.000 đến 599.000 đồng kèm cam kết "chữa khỏi dứt điểm, bảo hành trọn đời".

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét các cơ sở liên quan gồm: Korea Beauty Center 68 (Bắc Ninh), Đông Á Beauty Center (Hưng Yên và Phú Thọ), Đông Á Made U Total Beauty Network (Bắc Ninh). Tại các địa điểm này, công an thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế (kim tiêm, mỏ vịt, lưỡi dao mổ...) không tem nhãn, không rõ nguồn gốc và hơn 50 loại máy móc thẩm mỹ không có hóa đơn chứng từ. Các bị can đã dùng số thiết bị, vật tư này để chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Đông Á Made U Total Beauty Network (số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh). Ảnh bocongan.gov.vn

Để không biến mình thành nạn nhân tiếp theo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và chủ động tự bảo vệ mình bằng các giải pháp thiết thực. Người dân chỉ nên thực hiện thủ thuật làm đẹp tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp phép hoạt động rõ ràng; đồng thời chủ động yêu cầu kiểm tra chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp tư vấn, phẫu thuật và cảnh giác trước các chiêu trò "giá rẻ", "cam kết thần tốc" trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các dấu hiệu hoạt động chui hay mạo danh chuyên gia, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng. Đặc biệt, các nạn nhân từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở Julia Aesthetic cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình.