Gói thầu giao thông tại Cần Thơ: Hai nhà thầu chào giá thấp trượt kỹ thuật

Dù có giá dự thầu thấp hơn đơn vị trúng thầu, hai nhà thầu tham gia gói thầu xây dựng tại xã Tân Long (TP Cần Thơ) đã bị loại do hồ sơ kỹ thuật không đạt yêu cầu.

Tại Gói thầu số 7: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng lộ B (Mỹ Hương - Mỹ Hiệp) do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Long (TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư, hai nhà thầu có mức giá dự thầu thấp hơn đơn vị trúng thầu đều bị loại ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật do không đáp ứng các tiêu chí quy định trong E-HSMT.

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, ngày 11/09/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Long Nguyễn Tấn Tùng đã ký Quyết định số 97/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Xây dựng (mã E-TBMT: IB2600466909-00).

Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng 9 với giá 3.738.322.158 đồng (giá gói thầu 3.882.933.511 đồng, giảm 144.611.353 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,72%). Hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn Cân đối ngân sách địa phương, thu tiền sử dụng đất và thu tiền Xổ số kiến thiết theo tiêu chí, định mức phân bổ cho xã.

Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-TTDVTH ngày 12/08/2026, căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 10/08/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Long. Đến ngày 21/08/2026, Quyết định số 84/QĐ-TTDVTH phê duyệt E-HSMT được ban hành; Công ty TNHH Quí Tường là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu chào giá thấp dừng bước ở vòng kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 03/09/2026 ghi nhận 03 nhà thầu nộp E-HSDT. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 09.09.01/BCĐG ngày 09/09/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Quí Tường (gồm ông Nguyễn Quang Vinh - Tổ trưởng, ông Kha Thành Đại và ông Trần Đăng Khoa), 02 nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn đều không đạt yêu cầu kỹ thuật:

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị: Dự thầu với giá 3.339.981.649 đồng (thấp hơn giá gói thầu 542.951.862 đồng và thấp hơn giá trúng thầu 398.340.509 đồng). Hồ sơ bị đánh giá không đạt tại:

Tiêu chí 2 (Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công - mục 2.3): Không thuyết minh biện pháp nâng cao chất lượng; thiếu quy trình, phương án kiểm tra chất lượng để chủ đầu tư giám sát; áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

Tiêu chí 4 (Biện pháp bảo đảm chất lượng - mục 4.1 và 4.2): Áp dụng nghị định, TCVN đã hết hiệu lực; không thuyết minh biện pháp thi công trong điều kiện mưa bão.

Tiêu chí 5 (An toàn lao động, PCCC, VSMT - mục 5.2): Đề xuất TCVN đã hết hiệu lực.

Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng: Dự thầu với giá 3.831.662.916 đồng. Hồ sơ bị đánh giá không đạt do:

Tiêu chí 1 (mục 1.1): Biểu đồ huy động vật liệu chính thiếu cừ tràm, cừ dừa; không thuyết minh chi tiết biện pháp dự phòng rủi ro khan hiếm nguồn cung đối với cát lấp, cát vàng, đá 1x2, xi măng, thép.

Tiêu chí 2 (mục 2.2): Không nêu rõ trách nhiệm cụ thể của cán bộ kỹ thuật quản lý khối lượng thi công.

Tiêu chí 3 (mục 3.2): Biểu đồ huy động nhân sự không thể hiện chức danh.

Tiêu chí 4 (mục 4.1): Đề xuất quy trình kiểm tra nghiệm thu áp dụng nghị định đã hết hiệu lực.

Quy trình thẩm định

Do chỉ có Công ty CP Xây dựng 9 đạt yêu cầu kỹ thuật, căn cứ quy định hiện hành, Bên mời thầu không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà chuyển thẳng sang bước xét duyệt tài chính và đề nghị trúng thầu.

Hồ sơ thể hiện, trước khi phê duyệt, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 08.09.01/CV.Cty.26 và Công văn số 22/CV-TTDVTH ngày 08/09/2026 yêu cầu Công ty CP Xây dựng 9 làm rõ E-HSDT về khả năng bố trí nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Sau khi nhà thầu phản hồi bằng Công văn số 79/CVLR ngày 09/09/2026 bổ sung tài liệu hợp lệ, Chủ đầu tư đã tiến hành phê duyệt kết quả trúng thầu.

Phân tích về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc đánh giá E-HSDT tuân thủ theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

"Việc làm rõ hồ sơ đối với đề xuất kỹ thuật không được làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu. Các sai sót về giải pháp kỹ thuật, thiếu vật tư chủ lực trong biện pháp thi công hoặc trích dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định đã hết hiệu lực không thuộc phạm vi được hiệu chỉnh sau thời điểm đóng thầu. Do đó, việc Tổ chuyên gia đánh giá không đạt về kỹ thuật là có căn cứ. Đồng thời, E-HSMT cũng phải đảm bảo tính khả thi, không cài cắm tiêu chí hạn chế cạnh tranh theo Điều 44 Luật Đấu thầu."

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, kết quả trên cho thấy tầm quan trọng của tính chuẩn xác khi lập hồ sơ:

"Nhà thầu chào giá thấp nhưng bị loại bởi các sai sót cơ bản về giải pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật phản ánh hạn chế trong công tác lập hồ sơ dự thầu. Công tác đánh giá đòi hỏi bên mời thầu và tổ chuyên gia phải thực hiện khách quan, minh bạch, vừa đảm bảo mục tiêu hiệu quả kinh tế cho ngân sách, vừa kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình."

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