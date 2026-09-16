Vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong: Bộ Y tế chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Sáng 16/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế điều trị các trường hợp nặng.

Cơ quan của Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động trong công tác ứng phó thảm họa. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần hội chẩn, phối hợp với cơ sở tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cục cũng đề nghị bệnh viện tổng hợp, đề xuất những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tốt nhất việc cấp cứu, điều trị người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin với VietNamNet, đại diện Bệnh viện 354 cho biết một số nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa vào cấp cứu. Đến trưa nay, 2 trường hợp liên quan vụ cháy đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, trong đó có bệnh nhân 32 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi.

Đêm 16/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng (diện tích 60m²/sàn) ở số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Nhận tin báo lúc 2h06 từ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm hỏa hoạn bùng phát, có 4 người tự thoát được ra ngoài, trong khi 5 người khác kẹt lại bên trong. Đến 2h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên cả 5 nạn nhân mắc kẹt đều đã tử vong.

Lãnh đạo phường Tây Hồ đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình người tử vong. Chính quyền phường cũng huy động lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả vụ cháy.