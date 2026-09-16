Gói thầu đường nội đồng hơn 3,3 tỷ tại xã Phước Hà về tay Đại Phát Thịnh NT

Gói thầu giao thông nội đồng xã Phước Hà có 3 đơn vị dự thầu nhưng 2 nhà thầu bị loại kỹ thuật, Công ty Đại Phát Thịnh NT trúng thầu với giá hơn 3,33 tỷ đồng.

Ngày 11/9/2026, ông Bùi Lưu Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) xã Phước Hà ký Quyết định số 01/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng (bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc công trình Bê tông hóa đường giao thông nội đồng khu vực kênh Bắc và các hạng mục khác (giai đoạn 2).

Công trình này trước đó được Chủ tịch UBND xã Phước Hà Kiều Tấn Đạt ký phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 495/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 3.895.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách xã năm 2025. Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng 2 tuyến đường nội đồng có tổng chiều dài xấp xỉ 1.479m phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Diễn biến lựa chọn nhà thầu và kết quả đánh giá kỹ thuật

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 132/QĐ-PKT và E-HSMT số IB2600478316 do Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Hà Nguyễn Trần Thuận ký phê duyệt, giá gói thầu là 3.374.382.349 đồng (bao gồm chi phí xây dựng trực tiếp và chi phí dự phòng phát sinh). Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH TMDV ĐTPT Trường Thịnh NT.

Biên bản mở thầu ngày 05/09/2026 ghi nhận 3 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ:

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Phát Thịnh NT: Giá dự thầu 3.334.489.689 đồng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phú An Khang: Giá dự thầu 3.340.670.040 đồng.

Công ty TNHH Long Vịnh: Giá dự thầu 3.346.533.055 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 70/BCĐG-APĐ do Tổ trưởng Tổ chuyên gia Hồ Chính Tùng lập, 2 nhà thầu bị đánh giá không đạt ở bước kiểm tra năng lực kỹ thuật:

Công ty Phú An Khang không đạt do không có thuyết minh chi tiết thi công tuyến đường T1, tuyến đường T2 và cống thoát nước qua đường.

Công ty Long Vịnh không đạt do không có mô tả chi tiết kèm hình ảnh hiện trạng theo yêu cầu của E-HSMT.

Sau bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Phát Thịnh NT đáp ứng yêu cầu và được xếp hạng, đánh giá tài chính. Doanh nghiệp này được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 01/QĐ-BQLDA với giá 3.334.489.689 đồng. So với giá gói thầu 3.374.382.349 đồng, mức giảm giá sau đấu thầu là 39.892.660 đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,18%).

Quyết định số 01/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Đề xuất sử dụng nhà thầu phụ và điều chỉnh đơn vị quản lý

Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Phát Thịnh NT (mã số thuế 4500681153) có trụ sở tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Tính đến ngày 13/9/2026, doanh nghiệp tham gia 3 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đều trúng thầu; tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,75%.

Tại Gói thầu số 08, hồ sơ dự thầu của Đại Phát Thịnh NT đề xuất nhà thầu phụ là Công ty TNHH Xây dựng Tân Hoàng Minh Ninh Thuận (địa chỉ tại xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa) đảm nhận khối lượng công việc tối đa 40% giá trị gói thầu.

Trong quá trình triển khai, UBND xã Phước Hà đã ban hành Công văn số 2013/UBND-KT ngày 07/09/2026 điều chỉnh chủ đầu tư từ Phòng Kinh tế sang BQLDA xã Phước Hà để thực hiện các bước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Yêu cầu về cạnh tranh và tối ưu hóa ngân sách

Bình luận về quy định đấu thầu hiện hành, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP) cho phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian tổ chức nhưng vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm giải trình, tối ưu hóa công tác thương thảo giá để đảm bảo hiệu quả chi tiêu nguồn vốn đầu tư công và nâng cao tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.