Lý giải khoa học chuyện khi trời quá nóng thì nên tắt quạt

Một số người còn lập luận rằng bạn không nên uống quá nhiều trà hay cà phê bởi vì những loại thức uống này có chứa chất caffein gây mất nước. Tuy nhiên, không có mấy bằng chứng cho thấy một lượng caffein vừa phải sẽ có tác dụng lợi tiểu.



Đúng là một số nghiên cứu đã chứng minh cho luận điểm uống nước lạnh tốt hơn. Đã có những nghiên cứu mà một số người có những bài luyện tập có cường độ mạnh rồi sau đó được đo thân nhiệt trong lúc uống nước nóng hay nước lạnh, và kết quả được đưa ra là nước lạnh công hiệu nhất trong việc giúp làm mát cơ thể.

Tuy nhiên, có thể có một vấn đề với những phát hiện này: đó là phương pháp được sử dụng để đo nhiệt độ. Các tình nguyện viên được đưa cho chiếc nhiệt kế đo nhiệt ở hậu môn. Như Ollie Jay, phó giáo sư về sinh lý điều chỉnh nhiệt tại Đại học Ottawa, đã chỉ ra, chất lỏng của nước lạnh sẽ đi thẳng vào bao tử vốn nằm không xa vị trí của chiếc nhiệt kế hậu môn là mấy. Do đó, không có gì ngạc nhiên là nhiệt độ đo được dường như sụt xuống.

Khi nhóm nghiên cứu của ông thử nghiệm bằng cách đo nhiệt độ với tám nhiệt kế ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, họ nhận thấy rằng nước nóng giúp làm giảm nhiệt cơ thể nhiều hơn bởi vì nó làm tăng phản ứng đổ mồ hôi như dự đoán.

Vậy thì nước nóng giúp làm mát cơ thể nhiều hơn - bằng cách khiến bạn đổ mồ hôi.

Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp mà nước nóng không thể làm mát được: nếu thời tiết ẩm khác thường hoặc nếu bạn đang mặc quá nhiều lớp quần áo khiến cho mồ hôi không có cơ hội bay hơi. Trong trường hợp đó, bạn nên dùng các loại thức uống lạnh.

Kết luận: Sai. Thức uống nóng giúp làm mát nhanh hơn - trừ phi thời tiết cực kỳ ẩm.

Các tác giả của tạp chí nghiên cứu y khoa Cochrane Reviews đã đi khắp thế giới để thực hành những thí nghiệm chính xác nhất, đánh giá chúng và cố gắng đi đến kết luận về tính hiệu quả của những liệu pháp can thiệp hay chữa trị khác nhau.

Khi họ cố gắng làm việc này vào năm 2012 với bất kỳ loại quạt nào, nỗ lực của họ gặp trở ngại do không có đủ các thí nghiệm được kiểm soát trên những đối tượng được chọn ngẫu nhiên. Thay vào đó, phần lớn các nghiên cứu đều là mang tính quan sát. Một số thí nghiệm này nhận thấy rằng quạt có tác dụng trong khi những thí nghiệm khác cho kết quả là nếu nhiệt độ quá cao thì quạt lại là yếu tố gây cản trở.

Nhìn chung, mọi người cho rằng quạt sẽ có tác dụng nếu nhiệt độ tối đa là 35 độ C. Nếu trên mức đó, (một số nghiên cứu cho là từ 37C trở lên), thổi luồng khí nóng vào cơ thể có thể làm gia tăng nhiệt đối lưu một lần nữa, khiến tình hình tồi tệ hơn và dẫn tới kiệt sức do nhiệt. Do đó, nếu thời tiết cực kỳ nóng thì quạt có thể làm gia tăng tình trạng mất nước.

Quạt ít có tác dụng khi không khí ẩm. Mặc dù luồng khí vẫn chuyển động nhưng trong đó có đầy hơi nước khiến cho mồ hôi khó mà bay hơi.

Tuy nhiên cho đến khi những thí nghiệm được kiểm soát trên đối tượng bất kỳ được thực hiện thì chúng ta không thể biết chắc liệu quạt có công dụng gì - và những thí nghiệm kiểu đó không dễ mà thực hiện. Các nhà nghiên cứu sẽ cần phải có mọi thứ sẵn sàng để tiến hành thí nghiệm ngay khi một đợt không khí nóng bắt đầu. Ngay cả vậy, họ có thể phải đợi vài năm cho đến khi nhiệt độ phù hợp.

Những gì mà chúng ta biết là quạt không phải lúc nào cũng là giải pháp toàn mỹ. Trong đợt nóng hồi năm 1999 ở Cincinnati, bang Ohio, 17 người đã thiệt mạng - và 10 người trong số này được tìm thấy đã chết bên cạnh chiếc quạt máy đang chạy. Đương nhiên, điều mà chúng ta không biết là liệu họ sẽ chết sớm hơn nếu không có quạt máy hay không hay có phải lý do mà những nạn nhân này sắm quạt là vì họ sống trong những tòa nhà nóng nhất.

Kết luận: Cần phải có thêm thông tin… nhưng nếu nhiệt độ lên đến 37C, có thể tốt nhất là nên tắt quạt.

Chỉ có người lớn tuổi mới cần lo về ảnh hưởng của nắng nóng

Đúng là con số bệnh nhân nhập viện trong các đợt nóng tăng và nhiều người trong số bệnh nhân này là những người lớn tuổi.

Ngưỡng nhiệt độ mà cơ thể con người hoạt động tốt nhất chỉ nằm trong một ngưỡng hẹp từ - 36 cho đến 37,5 độ C.