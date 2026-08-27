Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Hoa hậu Đại sứ Quỳnh Thơm: Vương miện tiếp sức sứ mệnh giáo dục trẻ đặc biệt

Nhà giáo dục trẻ đặc biệt Trần Thị Quỳnh Thơm (quê Đắk Lắk) đăng quang Hoa hậu Đại sứ tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026.

Nguyễn Dung

Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, tổ chức tại Tuy Hòa, Đắk Lắk, thí sinh Trần Thị Quỳnh Thơm đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ.

a7.jpg
Trần Thị Quỳnh Thơm đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Trong phần thi ứng xử, trả lời câu hỏi về vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại, Quỳnh Thơm trả lời: “Với tôi, người phụ nữ hiện đại trước hết phải là người có giá trị. Nhan sắc có thể phai theo thời gian, nhưng giá trị tạo ra cho cộng đồng và yêu thương trao đi sẽ còn ở lại.

Người phụ nữ có giá trị phải biết đứng vững trên đôi chân mình, làm chủ cuộc đời bằng năng lực và bản lĩnh. Nếu được trao vương miện, tôi mong dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tích cực, đặc biệt tới học sinh, phụ huynh trong giáo dục và can thiệp trẻ đặc biệt”.

a5.jpg
Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 – Trần Thị Quỳnh Thơm nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)
a6.jpg
(Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Sau chung kết, Quỳnh Thơm chia sẻ, với cô danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 mở ra trách nhiệm mới. Là người sáng lập trung tâm giáo dục và can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt, Quỳnh Thơm trực tiếp điều hành và đảm nhiệm chuyên môn can thiệp, giáo dục trẻ.

Cô xây dựng định hướng hoạt động và chuyên môn, phối hợp cùng đội ngũ giáo viên đánh giá nhu cầu, thiết kế phương pháp phù hợp với từng trẻ, đồng thời hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con đúng cách.

Quỳnh Thơm đặc biệt coi trọng sự gắn kết giữa chuyên gia, giáo viên và gia đình, bởi mỗi chuyển biến dù nhỏ của trẻ đều cần thời gian, kiến thức cùng lòng kiên nhẫn. Công việc rèn cho cô sự điềm tĩnh, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

a1.jpg
Trần Thị Quỳnh Thơm trong phần thi trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)
a2.jpg
Người đẹp trình diễn áo dài của NTK Tony Phạm. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)
a3.jpg
Quỳnh Thơm diện dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Ngoài ra, đăng quang dịp Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng 2026, Quỳnh Thơm mong muốn dùng tiếng nói Hoa hậu Đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch và nông sản quê hương.

Xem video: Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Nguồn BTC
#Hoa hậu Đại sứ #Quỳnh Thơm #giáo dục trẻ #đắk lắk #văn hóa #du lịch

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Phượng Liên tỏa sáng tại Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Nguyễn Thị Phượng Liên giành ngôi Á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 và giải phụ Người đẹp Làn da đẹp.

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 diễn ra tối 26/8 tại Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với chiến thắng thuộc về Đinh Thị Thường.

Nguyễn Thị Phượng Liên (ở Đồng Tháp) đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải phụ Người đẹp Làn da đẹp. Cô nhận tiara (mũ miện), dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Ngọc Sơn chấm thi bán kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Trong đêm bán kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, Ngọc Sơn cùng ban giám khảo đã chọn Top 19 thí sinh xuất sắc tiến vào chung kết.

Đêm bán kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 tổ chức tại Đắk Lắk, mở màn bằng đồng diễn áo dài trên nền ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” qua giọng ca Sang Nakun. Tiết mục hướng tới 81 năm Quốc khánh 2/9, lan tỏa tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của nữ doanh nhân.

Các thí sinh trình diễn áo dài của NTK Tony Phạm với bảng màu đơn sắc như hồng phấn, vàng nghệ, xanh ngọc và đỏ son rực rỡ. Cổ áo cách tân, hoa 3D dựng khối, tay áo biến tấu tạo điểm nhấn, tôn dáng các nữ doanh nhân qua từng bước catwalk.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Chân dung Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 diễn ra tối 14/3, người đẹp Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài.

t7.jpg
Nguyễn Thị Thúy xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới