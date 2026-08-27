Hoa hậu Đại sứ Quỳnh Thơm: Vương miện tiếp sức sứ mệnh giáo dục trẻ đặc biệt

Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, tổ chức tại Tuy Hòa, Đắk Lắk, thí sinh Trần Thị Quỳnh Thơm đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ.

Trần Thị Quỳnh Thơm đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Trong phần thi ứng xử, trả lời câu hỏi về vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại, Quỳnh Thơm trả lời: “Với tôi, người phụ nữ hiện đại trước hết phải là người có giá trị. Nhan sắc có thể phai theo thời gian, nhưng giá trị tạo ra cho cộng đồng và yêu thương trao đi sẽ còn ở lại.

Người phụ nữ có giá trị phải biết đứng vững trên đôi chân mình, làm chủ cuộc đời bằng năng lực và bản lĩnh. Nếu được trao vương miện, tôi mong dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tích cực, đặc biệt tới học sinh, phụ huynh trong giáo dục và can thiệp trẻ đặc biệt”.

Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 – Trần Thị Quỳnh Thơm nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

(Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Sau chung kết, Quỳnh Thơm chia sẻ, với cô danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 mở ra trách nhiệm mới. Là người sáng lập trung tâm giáo dục và can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt, Quỳnh Thơm trực tiếp điều hành và đảm nhiệm chuyên môn can thiệp, giáo dục trẻ.

Cô xây dựng định hướng hoạt động và chuyên môn, phối hợp cùng đội ngũ giáo viên đánh giá nhu cầu, thiết kế phương pháp phù hợp với từng trẻ, đồng thời hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con đúng cách.

Quỳnh Thơm đặc biệt coi trọng sự gắn kết giữa chuyên gia, giáo viên và gia đình, bởi mỗi chuyển biến dù nhỏ của trẻ đều cần thời gian, kiến thức cùng lòng kiên nhẫn. Công việc rèn cho cô sự điềm tĩnh, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Trần Thị Quỳnh Thơm trong phần thi trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Người đẹp trình diễn áo dài của NTK Tony Phạm. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Quỳnh Thơm diện dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Ngoài ra, đăng quang dịp Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng 2026, Quỳnh Thơm mong muốn dùng tiếng nói Hoa hậu Đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch và nông sản quê hương.