Cây cảnh hoa đẹp nao lòng, nở rộ quanh năm, tài lộc sinh sôi

Cây cảnh càng sai hoa, lộc càng nhiều. Đặc biệt, cây có sức sống mạnh mẽ, ít khi lụi tàn, mang ý nghĩa của sự kiên trì, vượng khí được giữ lại trong nhà.

Có những loài hoa khiến người ta phải choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lại có những loài hoa không ồn ào như thế, chỉ lặng lẽ ở một góc ban công, hiên nhà, rồi mỗi sáng lại khiến lòng người mềm đi. Hoa hồng Ping Pong là một loài hoa như vậy.

Nhỏ nhắn, tròn xoe và dịu dàng đến nao lòng, cây cảnh hồng Ping Pong giống như một nữ hoàng được yêu mến, ngưỡng mộ, tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc nên lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười.

Tên "Ping Pong" - quả bóng bàn

1. Cây cảnh mang vẻ đẹp viên mãn, tinh tế

Trước khi yêu, ta nên hiểu đúng về em. Cây cảnh hồng Ping Pong, hay nhiều người còn gọi là Pink Pong, có tên khoa học chuẩn theo quy ước quốc tế về cây trồng là Rosa 'Ping Pong' - thuộc chi Hoa hồng Rosa sp., họ Rosaceae.

Đây không phải là một loài hồng dại mọc tự nhiên, mà là một giống cây trồng lai tạo - cultivar - được chọn lọc để cho ra những đặc tính đáng quý nhất: bụi nhỏ gọn, sai hoa và cực kỳ dễ tính.

Tên "Ping Pong" - quả bóng bàn - thực chất là tên mô tả hình dáng. Nó cũng được dùng cho một loài hoa khác là cúc Ping Pong (Chrysanthemum morifolium) cũng tròn vo như vậy.

Bông hoa không lớn

Nhưng nếu cúc Ping Pong mang vẻ đẹp tròn đầy, phúc hậu thì hồng Ping Pong lại mang thêm một nét kiêu hãnh rất riêng của hoa hồng.

Nếu hoa hồng cổ Sapa quyến rũ bởi sự đài các, hồng trứng kiêu kỳ bởi sự hoàn hảo, thì vẻ đẹp của hồng Ping Pong lại nằm ở sự viên mãn.

Bông hoa không lớn, chỉ chừng 3 - 4cm đường kính, vừa bằng một quả bóng bàn đúng như tên gọi. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại khiến người ta muốn nâng niu.

Nhìn gần, bạn sẽ thấy từng cánh hoa - có khi lên tới 40-50 cánh - không bung xòe vội vã. Chúng xếp chồng lên nhau, xoáy trôn ốc một cách có trật tự, khép chặt vào nhau tạo thành một khối cầu tròn xoe, căng mọng.

Màu sắc của cây cảnh này cũng rất tình.

Không có một cánh nào thừa, không có một kẽ hở nào lạc điệu. Ở giữa, tâm hoa chúm chím khép lại như một lời thì thầm chưa kịp nói.

Màu sắc của cây cảnh này cũng rất tình. Phổ biến nhất là màu hồng phấn, hồng sen dịu ngọt như má thiếu nữ.

Có khi lại là màu trắng kem tinh khôi, màu vàng bơ ấm áp hay màu hồng đào phớt nhẹ ở viền. Dưới nắng sớm, lớp cánh mỏng như lụa ấy ánh lên, trong veo.

Cây cảnh là dạng bụi mini, chiều cao chỉ khoảng 40-80cm, tán tròn tự nhiên. Lá nhỏ, xanh bóng, răng cưa mềm mại làm nền hoàn hảo để tôn lên những chùm hoa.

Một điểm khiến người trồng mê mẩn là Ping Pong mọc hoa theo chùm. Một nách lá là một nụ, một cành là một chùm 5-7 bông.

Người xưa trồng hoa không chỉ để ngắm.

Đến mùa rộ, cả bụi cây như một cây kẹo bông gòn khổng lồ, hoa chen hoa, lá chen lá, sai đến trĩu cành, tưởng như cành không đỡ nổi vẻ đẹp của chính mình.

Hương của em cũng vậy, không nồng nàn đến ngột ngạt như nhiều giống hồng ngoại khác. Đó là một mùi thơm thoang thoảng, ngọt dịu, chỉ khi bạn cúi xuống thật gần mới nhận ra. Một mùi hương đủ để làm dịu một buổi chiều mệt mỏi, đủ để lưu lại trong ký ức.

Ý nghĩa phong thủy cây cảnh hồng Ping Pong- mang sự viên mãn về nhà

Người xưa trồng hoa không chỉ để ngắm. Mỗi dáng hoa, thế cây đều gửi gắm một ước nguyện.

Sắc hồng là sắc của tình yêu.

Với hình dáng tròn đầy hoàn hảo, không khuyết, không góc cạnh, cây cảnh này trong phong thủy là biểu tượng của sự viên mãn, đủ đầy và trọn vẹn. Tròn như mặt trăng rằm, tròn như đồng tiền may mắn, tròn như vòng tay ôm.

Đặt một chậu cây cảnh hồng Ping Pong trước hiên nhà, nơi ban công hướng nắng, người ta tin rằng:

Về tình duyên và gia đạo: Sắc hồng là sắc của tình yêu. Nhưng khác với màu đỏ rực rỡ của đam mê chớp nhoáng, sắc hồng phấn của Ping Pong là tình yêu bền bỉ, nhẹ nhàng và thủy chung.

Hình cầu tròn trịa tượng trưng cho hôn nhân không có vết nứt, cho hạnh phúc gia đình luôn được bao bọc, che chở. Rất hợp cho các cặp vợ chồng trẻ, cho những ai mong cầu một tổ ấm yên vui.

Cây cảnh càng sai hoa, lộc càng nhiều.

Về tài lộc: Trong phong thủy, hoa nở thành chùm, sai hoa, nở liên tục quanh năm chính là biểu tượng của tài lộc sinh sôi, tiền bạc không dứt.

Cây cảnh càng sai hoa, lộc càng nhiều. Đặc biệt, cây có sức sống mạnh mẽ, ít khi lụi tàn, mang ý nghĩa của sự kiên trì, vượng khí được giữ lại trong nhà.

Đó là lý do nhiều người chọn hồng Ping Pong làm quà tân gia, quà khai trương. Tặng nhau một chậu hoa tròn xoe là tặng nhau lời chúc: Chúc cho mọi sự được tròn đầy.

Vì sao nên chọn cây cảnh hồng Ping Pong cho gia đình?

Giữa muôn vàn loài hoa, vì sao một bụi hồng Ping Pong nhỏ bé lại xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong nhà?

Cây cảnh là giống hồng "nhàn" nhất.

Thứ nhất, cây cảnh này phù hợp với không gian nhỏ của người phố thị. Không cần một vườn rộng, chỉ cần một chiếc chậu 30cm nơi ban công chung cư, một bậu cửa sổ, em vẫn sống khỏe và nở hoa.

Trong khi nhiều giống hồng leo cần giàn lớn hay hồng cổ cần không gian thoáng, Ping Pong khiêm tốn và gọn gàng.

Thứ hai, cây cảnh là giống hồng "nhàn" nhất. Nếu bạn từng nản lòng vì hồng ngoại đỏng đảnh, hay bệnh phấn trắng, bọ trĩ, thì Ping Pong sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

Sức đề kháng của em rất tốt, ít sâu bệnh hơn hẳn. Bạn không cần phải là một nghệ nhân làm vườn, bạn chỉ cần là một người yêu hoa.

Cây cảnh mang lại cảm giác bình yên

Thứ ba, hoa bền và sạch. Một bông Ping Pong có thể nở bền trên cây 10-15 ngày, không nhanh tàn, không rụng cánh lả tả gây bẩn sàn như nhiều loài hoa khác. Cắt vào cắm lọ cũng rất xinh và bền.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, cây cảnh mang lại cảm giác bình yên. Ngắm một bụi hồng Ping Pong vào buổi sớm, khi hàng chục quả bóng tròn hồng phấn còn đọng sương đêm, lòng người tự nhiên thấy nhẹ lại.

Cây cảnh không rực rỡ đến chói mắt, không kiêu kỳ đến xa cách. Nó là vẻ đẹp của sự đủ đầy, của hạnh phúc giản dị, bền lâu - thứ mà mỗi gia đình Việt đều đang kiếm tìm.

Cách trồng để hoa sai trĩu cành

Hồng là cây cảnh ưa nắng.

Cây cảnh hồng Ping Pong được mệnh danh là giống hồng "dễ tính nhất" trong họ hồng ngoại, rất hợp với khí hậu Việt Nam. Nhưng dễ tính không có nghĩa là bỏ mặc. Muốn em sai hoa, bạn chỉ cần nhớ vài điều nhỏ thôi.

Nắng là sự sống:

Hồng là cây cảnh ưa nắng. Hãy cho cây cảnh ít nhất 6 tiếng nắng mỗi ngày. Ban công hướng Đông Nam, sân thượng đầy nắng là nơi lý tưởng nhất. Thiếu nắng, cây sẽ vống cao, ít hoa và hoa nhạt màu.

Đất phải thở:

Rễ hồng rất sợ úng. Giá thể tốt nhất là tơi xốp, thoát nước tốt. Bạn có thể trộn 50% đất thịt tơi, 30% trấu hun hoặc xơ dừa, 20% phân trùn quế hoặc phân bò đã hoai mục. Lót một lớp xỉ than dưới đáy chậu.

cây cảnh Ping Pong rất ham ăn

Nước vừa đủ, không nhiều không ít:

Tưới mỗi ngày một lần vào sáng sớm. Tưới đẫm vào gốc, tránh tưới lên hoa. Ngày hè quá gắt có thể tưới thêm vào chiều mát. Chỉ cần thấy mặt đất khô là tưới.

Bí quyết để sai hoa - Cắt tỉa và bón phân:

Đây là bước quan trọng nhất. Sau mỗi đợt hoa tàn, đừng tiếc. Hãy mạnh dạn cắt bỏ cả chùm hoa đã tàn, cắt xuống 2-3 nách lá. Vết cắt sẽ kích thích cây bật 2-3 mầm mới, và mỗi mầm mới lại là một chùm hoa mới.

Về phân bón, cây cảnh Ping Pong rất ham ăn. Cứ 15 ngày, bạn bón luân phiên một lần phân hữu cơ - trùn quế, phân gà nén - và một lần NPK có hàm lượng kali cao hơn một chút để kích hoa.

Cây cảnh sẽ là mối duyên lành nhất.

Khi cây đang nhú nụ, thêm một chút dịch chuối hoặc kali sẽ giúp màu hoa đậm và lâu tàn hơn. Chỉ cần vậy thôi, cây cảnh sẽ đền đáp bạn bằng việc ra hoa quanh năm, không nghỉ.

Tóm lại, nếu bạn đang muốn bắt đầu một góc xanh nhỏ cho mình, hãy bắt đầu bằng một chậu hồng Ping Pong. Có lẽ, đó sẽ là mối duyên lành nhất.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp thông tin phong thủy cho bạn đọc