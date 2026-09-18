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[GALLERY] Midu nhan sắc trẻ măng, khó tin đã bước sang tuổi U40

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Midu nhan sắc trẻ măng, khó tin đã bước sang tuổi U40

Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch. 

Ngọc Mai
Không chỉ được quan tâm bởi cuộc sống và hôn nhân viên mãn, Midu còn thường xuyên nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung. Ở tuổi 37, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi gương mặt tươi tắn, đường nét hài hòa và vẻ ngoài được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Không chỉ được quan tâm bởi cuộc sống và hôn nhân viên mãn, Midu còn thường xuyên nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung. Ở tuổi 37, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi gương mặt tươi tắn, đường nét hài hòa và vẻ ngoài được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu từng được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng. Qua nhiều năm, hình ảnh ấy dường như vẫn được cô duy trì, trở thành một trong những nét đặc trưng giúp Midu luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu từng được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng. Qua nhiều năm, hình ảnh ấy dường như vẫn được cô duy trì, trở thành một trong những nét đặc trưng giúp Midu luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
So với những ngày đầu được biết đến với danh xưng hot girl, Midu hiện tại vẫn giữ được nhiều nét trẻ trung quen thuộc. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái dịu dàng giúp cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
So với những ngày đầu được biết đến với danh xưng hot girl, Midu hiện tại vẫn giữ được nhiều nét trẻ trung quen thuộc. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái dịu dàng giúp cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Nhiều khán giả nhận xét Midu ngày càng nhuận sắc theo thời gian. Thay vì thay đổi hình ảnh liên tục, cô duy trì vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch và xây dựng phong cách phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Nhiều khán giả nhận xét Midu ngày càng nhuận sắc theo thời gian. Thay vì thay đổi hình ảnh liên tục, cô duy trì vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch và xây dựng phong cách phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường hoặc khoảnh khắc xuất hiện tại các sự kiện của Midu thường nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên khi đã bước vào độ tuổi U40. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường hoặc khoảnh khắc xuất hiện tại các sự kiện của Midu thường nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên khi đã bước vào độ tuổi U40. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Bên cạnh gương mặt trẻ hơn tuổi, phong cách thời trang cũng góp phần tạo nên hình ảnh riêng của Midu. Cô thường ưu tiên những thiết kế tối giản, thanh lịch, có đường nét tinh tế và gợi cảm vừa đủ để tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Bên cạnh gương mặt trẻ hơn tuổi, phong cách thời trang cũng góp phần tạo nên hình ảnh riêng của Midu. Cô thường ưu tiên những thiết kế tối giản, thanh lịch, có đường nét tinh tế và gợi cảm vừa đủ để tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu cũng chú trọng cách phối trang phục với phụ kiện và kiểu tóc. Sự chỉn chu nhưng không phô trương giúp cô duy trì hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và phù hợp với phong cách mà người đẹp theo đuổi trong nhiều năm. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu cũng chú trọng cách phối trang phục với phụ kiện và kiểu tóc. Sự chỉn chu nhưng không phô trương giúp cô duy trì hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và phù hợp với phong cách mà người đẹp theo đuổi trong nhiều năm. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên với điện ảnh và được biết đến qua các tác phẩm như: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên với điện ảnh và được biết đến qua các tác phẩm như: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Bên cạnh diễn xuất, Midu còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Bên cạnh diễn xuất, Midu còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Midu chăm chỉ tập luyện. Clip: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Ngọc Mai
#Nhan sắc Midu #Midu tuổi 37 #Midu #Vẻ đẹp tự nhiên của Midu #Midu U40 #Midu Đặng Thị Mỹ Dung

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